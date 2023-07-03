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Leonel Ximenes

Homem finge que é policial para não pagar motel em MG e acaba preso no ES

Estelionatário chegou a percorrer 127 quilômetros com um carro e gasolina roubados em Minas Gerais

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 15:05

Públicado em 

03 jul 2023 às 15:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O estelionatário mineiro foi preso pela PM do ES na madrugada de domingo
O estelionatário mineiro foi preso pela PM do ES na madrugada de domingo Crédito: Divulgação
Um homem de 34 anos foi preso em Guaçuí (ES), na madrugada deste domingo (2), após cometer uma série de crimes em Minas Gerais. Natural de Carangola (MG), ele até se fingiu de policial para não pagar a diária de um motel, na cidade mineira.
O suspeito chegou a percorrer 127 quilômetros, com um veículo e gasolina roubados, de Realeza (MG) até o Espírito Santo. No distrito de Manhuaçu, ele assaltou o posto de combustível logo após abastecer e chegou a atirar em direção ao frentista, antes de fugir do local. O funcionário não foi ferido.
Em seguida, a Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para comparecer a um motel na BR 262, já em Manhuaçu, para atendimento de ocorrência de estelionato. Segundo a denúncia, o homem, agora acompanhado de uma mulher, disse à atendente do estabelecimento que era policial e que estava ali para prender a mulher que estava com ele no quarto.

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E mais: o estelionatário disse à funcionária que havia uma viatura do lado de fora e que precisava de R$100 para abastecer o veículo. A vítima entregou o dinheiro ao estelionatário, abriu o portão e ele saiu com o veículo em disparada
Veículo foi recuperado por PMs em Guaçuí
Veículo foi recuperado por PMs em Guaçuí Crédito: PMES
A Polícia Militar mineira rastreou o carro do acusado e informou à Polícia Militar capixaba que ele estava na cidade de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. A PMES conseguiu prender o homem que, junto com sua acompanhante, foi conduzido para o DPJ de Alegre.
No DPJ, o suspeito confessou os crimes em sequência e afirmou que utilizava a mulher como “isca” para praticar os roubos e furtos. Ele disse também aos policiais que se livrou de uma pistola calibre .380 próximo à BR 262. O veículo foi removido para o pátio do Detran de Guaçuí.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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