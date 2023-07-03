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Leonel Ximenes

20 cidades do ES não têm homicídios em 2023. Saiba quais são

Estado registra crescimento de 7% no índice de assassinatos no 1° semestre

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 02:12

Públicado em 

03 jul 2023 às 02:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os
Os "territórios" de paz no ES estão localizados no interior Crédito: Pixabay
A violência aumentou no primeiro semestre no Espírito Santo. O índice de homicídios cresceu 7%, conforme mostrou a coluna, atingindo 58 municípios do Estado. Mas em 20 cidades, a paz vem imperando e em nenhuma delas houve registro de assassinatos.
Até o momento, as cidades que não tiveram homicídios nos seis primeiros meses do ano foram: Afonso Cláudio, Águia Branca, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibiraçu, Iconha, Itarana, João Neiva, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Ponto Belo, Santa Teresa e São José do Calçado.
E um deles tem um motivo a mais para comemorar: a pequena e discreta Ponto Belo, de apenas 8 mil habitantes aproximadamente, é o município há mais tempo sem ocorrências letais. A última vez que houve um assassinato na cidade do extremo Norte do Estado foi em 25 de março de 2017, e a vítima foi uma pessoa do sexo feminino.
No ano passado, 13 municípios não tiveram registro de homicídios: Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Ibitirama, Itarana, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Ponto Belo, São José do Calçado, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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