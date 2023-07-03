20 cidades do ES não têm homicídios em 2023. Saiba quais são

A violência aumentou no primeiro semestre no Espírito Santo. O índice de homicídios cresceu 7%, conforme mostrou a coluna
, atingindo 58 municípios do Estado. Mas em 20 cidades, a paz vem imperando e em nenhuma delas houve registro de assassinatos.
Até o momento, as cidades que não tiveram homicídios nos seis primeiros meses do ano foram: Afonso Cláudio, Águia Branca, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibiraçu, Iconha, Itarana, João Neiva, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Ponto Belo, Santa Teresa e São José do Calçado.
E um deles tem um motivo a mais para comemorar: a pequena e discreta Ponto Belo
, de apenas 8 mil habitantes aproximadamente, é o município há mais tempo sem ocorrências letais. A última vez que houve um assassinato na cidade do extremo Norte do Estado foi em 25 de março de 2017, e a vítima foi uma pessoa do sexo feminino.
No ano passado, 13 municípios não tiveram registro de homicídios: Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Ibitirama, Itarana, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Ponto Belo, São José do Calçado, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.