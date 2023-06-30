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Leonel Ximenes

A violência aumentou: o balanço dos homicídios no 1° semestre no ES

Nas quatro maiores cidades do Estado houve crescimento de assassinatos em duas e queda nas outras duas

Públicado em 

30 jun 2023 às 18:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Policiais se reúnem antes de operação em Colatina, cidade que teve aumento de homicídios
Policiais se reúnem antes de operação em Colatina,  que teve aumento de homicídios Crédito: Sesp
Espírito Santo termina o primeiro semestre deste ano com mais de 500 homicídios. Até às 16h desta sexta-feira (30), o Estado somava 508 ocorrências de crimes contra a vida. No ano passado, o mesmo período de tempo registrava 474: alta de 7%.
A única região com redução de ocorrências é a metropolitana, enquanto as demais apresentam altas que oscilam de 10% a mais de 60%.

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Mesmo que a Grande Vitória registre retração, de um modo geral, há problemas nos seis primeiros do ano. Vitória somou 37 assassinatos contra 30 do ano passado - aumento de 23%. Outro lugar que necessita de atenção, apesar da estabilidade, é Cariacica. Por lá, foram 60 casos contra 55 de 2022. Alta ligeira de 5%.
Serra e Vila Velha, por sua vez, apresentam baixas. O município serrano saiu de 61 casos para 49, neste ano, enquanto a cidade canela-verde foi 89 registros para 70 – contudo Vila Velha, no total, é o município mais violento do Estado neste ano.
Entretanto, cidades importantes e com população acima de 100 mil habitantes têm tido maus resultados. Linhares (35 contra 29), Aracruz (11 contra 10), Cachoeiro de Itapemirim (18 contra 16) e Colatina (17 contra 14) são exemplos.
Não há como cravar se o Estado terminará 2023 com mais ou menos de mil homicídios computados. Não é uma ciência exata. Depende de inúmeros fatores que não estão sob o controle das forças de segurança pública.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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