A violência aumentou: o balanço dos homicídios no 1° semestre no ES

O Espírito Santo
termina o primeiro semestre deste ano com mais de 500 homicídios. Até às 16h desta sexta-feira (30), o Estado somava 508 ocorrências de crimes contra a vida. No ano passado, o mesmo período de tempo registrava 474: alta de 7%.
A única região com redução de ocorrências é a metropolitana, enquanto as demais apresentam altas que oscilam de 10% a mais de 60%.
Mesmo que a Grande Vitória
registre retração, de um modo geral, há problemas nos seis primeiros do ano. Vitória somou 37 assassinatos contra 30 do ano passado - aumento de 23%. Outro lugar que necessita de atenção, apesar da estabilidade, é Cariacica. Por lá, foram 60 casos contra 55 de 2022. Alta ligeira de 5%.
Serra e Vila Velha, por sua vez, apresentam baixas. O município serrano saiu de 61 casos para 49, neste ano, enquanto a cidade canela-verde foi 89 registros para 70 – contudo Vila Velha, no total, é o município mais violento do Estado neste ano.
Entretanto, cidades importantes e com população acima de 100 mil habitantes têm tido maus resultados. Linhares (35 contra 29), Aracruz (11 contra 10), Cachoeiro de Itapemirim (18 contra 16) e Colatina (17 contra 14) são exemplos.
Não há como cravar se o Estado terminará 2023 com mais ou menos de mil homicídios computados. Não é uma ciência exata. Depende de inúmeros fatores que não estão sob o controle das forças de segurança pública
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