Ação pede R$ 100 milhões ao Estado por execução de jovem por PM no ES

Vídeo mostra momento em que PM excuta homem algemado em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta

Movida pela Educafro Brasil - Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes e o Instituto Elimu Professor Cleber Maciell, a ação civil pública tem o objetivo, segundo as entidades, de “reparação de dano moral coletivo e dano social infligidos à população negra do Brasil, em razão do homicídio brutal, à queima-roupa e sem possibilidade de defesa, perpetrado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, contra um adolescente negro de 17 anos, em Pedro Canário , ocorrido em 1º de março de 2023”.

"O mais importante neste momento é fazer com que o Poder Judiciário capixaba discuta, de forma séria, as violências raciais a partir do Estado. É uma demanda social, especialmente da comunidade negra" Lorena Zucatelli dos Santos - Advogada que representa, junto com outros advogados, a Educafro Brasil e o Instituto Elimu

As duas entidades autoras da ação, ajuizada na Vara da Fazenda Pública de Pedro Canário, afirmam no documento que se a indenização for concedida, o valor será destinado ao Fundo Estadual de Direitos Difusos do Estado do Espírito Santo, destinado ao ressarcimento, à coletividade, dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens de direito de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico no ES.

Segundo a Educafro Brasil e o Instituto Elimu, o assassinato do jovem Carlos Eduardo Rebouças Barros, no dia 1º de março, viola três princípios básicos: as normas que protegem a vida e a dignidade da pessoa humana, as normas que protegem a população negra contra o racismo e as normas que protegem crianças e adolescentes contra maus-tratos.

Além da indenização, as entidades requerem à Justiça que determine uma série de ações que deverão ser implementadas pelo Estado, como forma de reparação ao assassinato do jovem negro.

Entre elas estão a instalação de câmeras nos uniformes dos policiais; o desenvolvimento de políticas de combate ao racismo estrutural e institucional no processo de formação dos policiais; o afastamento imediato dos agentes policiais envolvidos em casos de violação de direitos fundamentais enquanto durarem as investigações; e a obrigação de o Estado do Espírito Santo elaborar e encaminhar à Justiça, no prazo máximo de 90 dias, um protocolo de uso proporcional e progressivo da força contra cidadãos negros.

QUATRO PMS LIBERTADOS E UM PRESO