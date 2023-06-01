ES tem alta nos homicídios em maio; Vila Velha e Vitória com más notícias

Maio terminou como mais um mês que registrou alta nos homicídios dolosos
no Espírito Santo. Foram contabilizados, até as 20h desta quarta-feira (31), 78 assassinatos contra 71 na mesma época do ano passado, um crescimento de 9,85% em relação àquele período.
Sendo assim, maio junta-se aos meses de fevereiro e março, que tiveram mais ocorrências fatais do que em 2022. Somente o mês de abril teve menos ocorrências na comparação com o período do ano passado. Já em janeiro houve empate.
Até o momento, a alta geral dos homicídios no Estado é de 6,55%, tendo 439 assassinatos neste ano ante os 412 do ano anterior.
Dois dos principais centros urbanos do Espírito Santo têm más notícias na área da Segurança Pública
. Vila Velha
teve em maio o mês mais violento do ano, com 14 assassinatos registrados. Em abril, após ajustes na estatística, Vila Velha registrou 13 casos. Em compensação, no âmbito geral, o segundo município mais populoso do Estado apresenta queda de 19% em 2023 - 65 delitos neste ano, contra 80 em 2022.
Vitória
, por sua vez, tem alta na contagem geral. Até o fechamento da coluna, a Capital contava 32 assassinatos contra os 26 do ano passado. Aumento de 23%.
Considerando as regiões, apenas a metropolitana teve redução nos indicadores de violência, enquanto as demais estão com as estatísticas mais elevadas. Cidades como Linhares
e Colatina
, que são grandes centros regionais, também estão com mais crimes na comparação com 2022.