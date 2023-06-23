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Leonel Ximenes

Câmera "tagarela" põe vândalo pra correr na Serra

Dupla foi flagrada pelo videomonitoramento da Guarda Municipal tentando derrubar uma luminária

Públicado em 

23 jun 2023 às 15:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Homem flagrado pelas câmeras tentando derrubar um posto na Serra
Homem flagrado pelas câmeras tentando derrubar um posto na Serra Crédito: Reprodução de vídeo/PMS
Quem tem ouvidos, tem medo. Um vândalo que tentava derrubar uma luminária na Serra, na madrugada de quinta-feira (22), foi flagrado pelo serviço de videomonitoramento da Guarda Municipal. Por um alto-falante, ele foi alertado que estava destruindo o patrimônio público e acabou deixando o local às pressas, sem consumar o ato de vandalismo.
À 1h06 da madrugada, um homem, com uma camisa azul e com um carrinho de supermercado, tentou derrubar o poste de iluminação pública na Avenida Eldes Scherrer, em Colina de Laranjeiras. O vândalo estava acompanhado de outro homem que acompanhou toda a ação, mas sem participar diretamente da tentativa de destruição.
Pelas imagens das câmeras de videomonitoramento é possível perceber que dentro do carrinho de supermercado havia uma bolsa e algo parecido com cobertores.
A luminária por várias vezes chegou a envergar, mas não caiu. Segundo a assessoria da Prefeitura da Serra, a dupla conseguiu se evadir do local e não foi presa, mas um boletim foi registrado na Polícia Civil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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