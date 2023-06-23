Câmera "tagarela" põe vândalo pra correr na Serra

Quem tem ouvidos, tem medo. Um vândalo que tentava derrubar uma luminária na Serra
, na madrugada de quinta-feira (22), foi flagrado pelo serviço de videomonitoramento da Guarda Municipal. Por um alto-falante, ele foi alertado que estava destruindo o patrimônio público e acabou deixando o local às pressas, sem consumar o ato de vandalismo.
À 1h06 da madrugada, um homem, com uma camisa azul e com um carrinho de supermercado, tentou derrubar o poste de iluminação pública na Avenida Eldes Scherrer, em Colina de Laranjeiras. O vândalo estava acompanhado de outro homem que acompanhou toda a ação, mas sem participar diretamente da tentativa de destruição.
Pelas imagens das câmeras de videomonitoramento é possível perceber que dentro do carrinho de supermercado havia uma bolsa e algo parecido com cobertores.
A luminária por várias vezes chegou a envergar, mas não caiu. Segundo a assessoria da Prefeitura da Serra
, a dupla conseguiu se evadir do local e não foi presa, mas um boletim foi registrado na Polícia Civil
.