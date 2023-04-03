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Leonel Ximenes

Cerco Inteligente é derrubado em Vila Velha: serraram até o poste

Foi a primeira ação de vandalismo desse tipo contra o portal eletrônico, segundo a Sesp

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 15:59

Públicado em 

03 abr 2023 às 15:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O poste do Cerco Eletrônico foi jogado ao chão na estrada do Xuri, em Vila Velha
O poste do Cerco Eletrônico foi jogado ao chão na estrada do Xuri, em Vila Velha Crédito: Redes sociais
O Cerco Inteligente instalado na estrada do Xuri, zona rural de Vila Velha, foi alvo de vandalismo na manhã desta segunda-feira (3). A ousadia do bandido (ou dos bandidos) foi tanta que houve tempo até para serrar um dos postes que dava sustentação às câmeras de videomonitoramento.
Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), é a primeira vez que o Cerco Inteligente sofre esse tipo de vandalismo. Certamente o autor do crime quer ficar à margem da lei e não ter seu veículo monitorado pelas forças de segurança do ES.

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A Sesp informou que o contrato do Cerco Inteligente prevê a manutenção dos equipamentos que apresentem defeitos ou sejam depredados. O ponto no Xuri já está sendo restabelecido e a previsão é de que volte a funcionar em 24 horas. A Polícia Civil já foi acionada e irá investigar o fato.
O poste que sustenta as câmeras foi serrado pelo vândalo (ou vândalos)
O poste que sustenta as câmeras foi serrado pelo vândalo (ou vândalos) Crédito: Redes sociais
Em janeiro, estavam em operação 695 câmeras em 176 pontos espalhados pelo Espírito Santo, mas a meta do governo é que em breve pelo menos 1,2 mil câmeras estejam funcionando nas vias públicas.
Ao todo, 330 veículos foram recuperados no Cerco, que também auxilia na elucidação de crimes, como no caso do assassinato de um médico em Montanha, no Norte do ES. O suspeito foi rapidamente localizado após passar pelas câmeras do portal eletrônico.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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