Cerco Inteligente é derrubado em Vila Velha: serraram até o poste

O Cerco Inteligente instalado na estrada do Xuri, zona rural de Vila Velha
, foi alvo de vandalismo na manhã desta segunda-feira (3). A ousadia do bandido (ou dos bandidos) foi tanta que houve tempo até para serrar um dos postes que dava sustentação às câmeras de videomonitoramento.
Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
, é a primeira vez que o Cerco Inteligente sofre esse tipo de vandalismo. Certamente o autor do crime quer ficar à margem da lei e não ter seu veículo monitorado pelas forças de segurança do ES.
A Sesp informou que o contrato do Cerco Inteligente prevê a manutenção dos equipamentos que apresentem defeitos ou sejam depredados. O ponto no Xuri já está sendo restabelecido e a previsão é de que volte a funcionar em 24 horas. A Polícia Civil já foi acionada e irá investigar o fato.
Em janeiro, estavam em operação 695 câmeras em 176 pontos espalhados pelo Espírito Santo, mas a meta do governo é que em breve pelo menos 1,2 mil câmeras estejam funcionando nas vias públicas.