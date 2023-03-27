Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esganado e esfaqueado

Médico foi morto no ES após encontro marcado com assassino por rede social

Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, foi esganado e esfaqueado dentro do próprio apartamento dele no Centro de Montanha, no Norte do Estado, no fim de semana; suspeito está preso

Publicado em 27 de Março de 2023 às 10:17

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 mar 2023 às 10:17
O médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, foi esganado e esfaqueado dentro do próprio apartamento no Centro de Montanha, no Norte do Espírito Santo, no último final de semana, após um encontro marcado pela internet com Carlos Magno Santos Santana, que confessou o crime. O assassino disse à Polícia Civil que conheceu o médico no Tinder, rede social de relacionamento, e que este foi o primeiro e único encontro entre os dois. As duas afirmações, no entanto, ainda serão apuradas pela polícia.
De acordo com informações divulgadas em uma coletiva de imprensa, o crime aconteceu entre a noite de sábado (25) e a madrugada de domingo (26). Horas depois, o principal suspeito de ter matado o médico foi preso em um bar de Conceição da Barra, também no Norte do Estado. Ele confessou o crime e, segundo a polícia, estava "indiferente".
Aloísio Vieira Silva, foi encontrado por amigos dentro do apartamento
Aloísio Vieira Silva, foi encontrado por amigos dentro do apartamento Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Segundo o delegado de polícia de Montanha, Eduardo Mota, o suspeito já era conhecido da polícia e foi alvo de uma operação da delegacia pelo crime de estelionato. Não foram passadas mais informações sobre o crime, como data e dinâmica.

Médico buscou suspeito em Conceição da Barra

A Polícia Civil não soube confirmar se o contato entre o assassino e a vítima aconteceu por meio de um aplicativo de relacionamento, mas confirmou que os dois conversavam com auxílio da internet. O médico Aloísio Vieira foi a Conceição da Barra buscar Carlos Magno. Os dois teriam ficado juntos por algumas horas, até voltarem para Montanha. 
Chegando ao município onde o médico morava, o suspeito foi deixado no Centro. A ideia é que ninguém visse os dois chegando juntos ao imóvel. Por isso, Carlos Magno chegou depois, a pé, ao apartamento do médico, como mostram as imagens. Dentro do imóvel, Aloísio foi esganado e esfaqueado.

Colegas estranharam atraso de médico e foram ao apartamento

De acordo com o delegado de polícia de Montanha, Eduardo Mota, colegas perceberam que o médico estava atrasado para um plantão na cidade e foram até o apartamento dele. Chegando ao local, mas sem terem acesso ao interior do apartamento, o proprietário do imóvel abriu a porta para que os colegas checassem se havia acontecido algo com Aloísio.
Foi neste momento que Aloísio Vieira foi encontrado morto. Os colegas ainda perceberam que itens como celular e computador não estavam dentro do apartamento. Considerando o sumiço dos eletrônicos, a polícia começou a investigar o caso como latrocínio – roubo seguido de morte.
Carlos Magno Santos Santana foi preso em um bar de Conceição da Barra
Carlos Magno Santos Santana foi preso em um bar de Conceição da Barra Crédito: Leitor| A Gazeta
Perguntado sobre o que teria motivado o crime, o delegado apontou que Carlos Magno teria ido para Montanha já sabendo o que faria. O delegado não suspeita de qualquer briga entre os dois, mas de interesses patrimoniais que poderiam ter motivado o roubo (celular, computador, dinheiro e carro) seguido de morte.
"Ainda temos várias questões técnicas para apurar. Por exemplo, para saber o grau de relação entre os dois. O suspeito disse que já tinha ido com a intenção de subtrair o patrimônio da vítima"
Eduardo Mota - Delegado de Montanha
Segundo o comandante da 19ª Companhia da Polícia Militar, major Gambarti, diversas corporações se reuniram para que o suspeito fosse preso. Enquanto as polícias procuravam o autor do crime, Carlos Magno usava as redes sociais normalmente. Ele fez vídeos dentro do carro e ainda tirou uma selfie.

Após prisão, suspeito confessou assassinato

Após o médico ser encontrado morto, as polícias Militar e Civil começaram as buscas pelo suspeito. Uma testemunha afirmou à polícia que ouviu o carro da vítima sair durante a madrugada. Como mostram as imagens, Carlos Magno tomou a direção do veículo. De acordo com informações do cerco eletrônico, que monitora a movimentação de veículos, o carro do médico passou por Conceição da Barra por volta de 5h de domingo (26).
Horas após o crime, Carlos Magno Santos Santana foi encontrado em um bar do município. Segundo a polícia, ele não ofereceu resistência no momento da abordagem e confessou o assassinato.
“Ele [suspeito] não estava muito preocupado, estava indiferente. Foi encontrado em um bar e confessou o crime. E ainda indicou onde estava a carteira, dinheiro, celular e computador da vítima, que ele havia roubado”, contou o delegado Eduardo Mota.
Carro, celulr, computador e documentos roubados do médico no Norte do ES
Carro, celulr, computador e documentos roubados do médico no Norte do ES Crédito: Reprodução | Polícia Civil
O carro de Aloísio – um Chevrolet Onix prata – foi encontrado perto do bar. O computador, o celular e documentos do médico estavam escondidos em outro local da cidade, indicado por Carlos Magno após a prisão.

Veja Também

Filho de lavrador e doméstica, médico assassinado no ES lutou para se formar

ES envia 10 agentes da PRF para força-tarefa no RN devido a ataques

Polícia realiza operação para prender traficantes no Romão, em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados