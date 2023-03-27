Médico foi morto no ES após encontro marcado com assassino por rede social

O médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, foi esganado e esfaqueado dentro do próprio apartamento no Centro de Montanha, no Norte do Espírito Santo, no último final de semana , após um encontro marcado pela internet com Carlos Magno Santos Santana, que confessou o crime. O assassino disse à Polícia Civil que conheceu o médico no Tinder, rede social de relacionamento, e que este foi o primeiro e único encontro entre os dois. As duas afirmações, no entanto, ainda serão apuradas pela polícia.

De acordo com informações divulgadas em uma coletiva de imprensa, o crime aconteceu entre a noite de sábado (25) e a madrugada de domingo (26). Horas depois, o principal suspeito de ter matado o médico foi preso em um bar de Conceição da Barra, também no Norte do Estado. Ele confessou o crime e, segundo a polícia, estava "indiferente".

Aloísio Vieira Silva, foi encontrado por amigos dentro do apartamento Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Segundo o delegado de polícia de Montanha, Eduardo Mota, o suspeito já era conhecido da polícia e foi alvo de uma operação da delegacia pelo crime de estelionato. Não foram passadas mais informações sobre o crime, como data e dinâmica.

Médico buscou suspeito em Conceição da Barra

A Polícia Civil não soube confirmar se o contato entre o assassino e a vítima aconteceu por meio de um aplicativo de relacionamento, mas confirmou que os dois conversavam com auxílio da internet. O médico Aloísio Vieira foi a Conceição da Barra buscar Carlos Magno. Os dois teriam ficado juntos por algumas horas, até voltarem para Montanha.

Chegando ao município onde o médico morava, o suspeito foi deixado no Centro. A ideia é que ninguém visse os dois chegando juntos ao imóvel. Por isso, Carlos Magno chegou depois, a pé, ao apartamento do médico, como mostram as imagens. Dentro do imóvel, Aloísio foi esganado e esfaqueado.

Colegas estranharam atraso de médico e foram ao apartamento

De acordo com o delegado de polícia de Montanha, Eduardo Mota, colegas perceberam que o médico estava atrasado para um plantão na cidade e foram até o apartamento dele. Chegando ao local, mas sem terem acesso ao interior do apartamento, o proprietário do imóvel abriu a porta para que os colegas checassem se havia acontecido algo com Aloísio.

Foi neste momento que Aloísio Vieira foi encontrado morto. Os colegas ainda perceberam que itens como celular e computador não estavam dentro do apartamento. Considerando o sumiço dos eletrônicos, a polícia começou a investigar o caso como latrocínio – roubo seguido de morte.

Carlos Magno Santos Santana foi preso em um bar de Conceição da Barra Crédito: Leitor| A Gazeta

Perguntado sobre o que teria motivado o crime, o delegado apontou que Carlos Magno teria ido para Montanha já sabendo o que faria. O delegado não suspeita de qualquer briga entre os dois, mas de interesses patrimoniais que poderiam ter motivado o roubo (celular, computador, dinheiro e carro) seguido de morte.

"Ainda temos várias questões técnicas para apurar. Por exemplo, para saber o grau de relação entre os dois. O suspeito disse que já tinha ido com a intenção de subtrair o patrimônio da vítima" Eduardo Mota - Delegado de Montanha

Após prisão, suspeito confessou assassinato

Após o médico ser encontrado morto, as polícias Militar e Civil começaram as buscas pelo suspeito. Uma testemunha afirmou à polícia que ouviu o carro da vítima sair durante a madrugada. Como mostram as imagens, Carlos Magno tomou a direção do veículo. De acordo com informações do cerco eletrônico, que monitora a movimentação de veículos, o carro do médico passou por Conceição da Barra por volta de 5h de domingo (26).

Horas após o crime, Carlos Magno Santos Santana foi encontrado em um bar do município. Segundo a polícia, ele não ofereceu resistência no momento da abordagem e confessou o assassinato.

“Ele [suspeito] não estava muito preocupado, estava indiferente. Foi encontrado em um bar e confessou o crime. E ainda indicou onde estava a carteira, dinheiro, celular e computador da vítima, que ele havia roubado”, contou o delegado Eduardo Mota.

Carro, celulr, computador e documentos roubados do médico no Norte do ES Crédito: Reprodução | Polícia Civil