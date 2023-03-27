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Com apoio do Notaer

Polícia realiza operação para prender traficantes no Romão, em Vitória

Ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) da Capital. Foco era cumprir mandados de busca e apreensão; quatro pessoas foram detidas

Publicado em 27 de Março de 2023 às 07:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2023 às 07:03
Polícia Civil realiaza operação no Morro do Romão e apreende armas e drogas
A Polícia Civil realizou a operação no Morro do Romão e apreendeu armas e drogas Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A Polícia Civil realizou, na manhã desta segunda-feira (27), uma operação para prender traficantes no Morro do Romão, em Vitória. Durante a ação, uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionada para buscas com helicóptero na região. Inicialmente, a operação tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão.
Durante o patrulhamento, quatro pessoas foram detidas: dois indivíduos, de 30 e 32 anos - considerados gerentes do tráfico da região - foram presos e dois menores de idade foram apreendidos. Os nomes dos detidos na operação não foram informados pela polícia. 
A operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e teve apoio de equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).
De acordo com o titular da Denarc, delegado Tarcísio Otoni, que divulgou as informações sobre as prisões, também foram apreendidos radiocomunicador, armas e drogas embaladas para entrega.
Operação da Polícia Civil na região do Morro do Romão, em Vitória
A operação contou com o apoio de equipe da DHPP de Vitória Crédito: Rodrigo Gomes
Durante a operação, um suspeito correu em direção ao Morro do Cruzamento. Para ajudar nas buscas, um helicóptero do Notaer foi acionado e sobrevoou a região e o Forte São João. O indivíduo, que estava escondido em uma casa onde havia armas e drogas, acabou localizado e preso.
Em uma coletiva de imprensa, realizada na tarde desta segunda-feira (27), delegado Tarcisio Otoni, explicou que com o homem de 32 anos foi encontrado uma farta quantidade de drogas e armas. Já o suspeito de 30 anos, conhecido como faixa preta, foi detido com uma pistola calibre 45. 
Os homens eram os alvos dos mandados de busca e apreensão. No total, foram apreendidos cinco armas, mais de 50 quilos de maconha e mais de cinco quilos de cocaína. 

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