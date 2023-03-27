Polícia realiza operação para prender traficantes no Romão, em Vitória

A Polícia Civil realizou a operação no Morro do Romão e apreendeu armas e drogas Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil realizou, na manhã desta segunda-feira (27), uma operação para prender traficantes no Morro do Romão, em Vitória . Durante a ação, uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar ( Notaer ) foi acionada para buscas com helicóptero na região. Inicialmente, a operação tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão.

Durante o patrulhamento, quatro pessoas foram detidas: dois indivíduos, de 30 e 32 anos - considerados gerentes do tráfico da região - foram presos e dois menores de idade foram apreendidos. Os nomes dos detidos na operação não foram informados pela polícia.

A operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e teve apoio de equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

De acordo com o titular da Denarc, delegado Tarcísio Otoni, que divulgou as informações sobre as prisões, também foram apreendidos radiocomunicador, armas e drogas embaladas para entrega.

A operação contou com o apoio de equipe da DHPP de Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

Durante a operação, um suspeito correu em direção ao Morro do Cruzamento. Para ajudar nas buscas, um helicóptero do Notaer foi acionado e sobrevoou a região e o Forte São João. O indivíduo, que estava escondido em uma casa onde havia armas e drogas, acabou localizado e preso.

Em uma coletiva de imprensa, realizada na tarde desta segunda-feira (27), delegado Tarcisio Otoni, explicou que com o homem de 32 anos foi encontrado uma farta quantidade de drogas e armas. Já o suspeito de 30 anos, conhecido como faixa preta, foi detido com uma pistola calibre 45.