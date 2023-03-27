Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apoio

ES envia 10 agentes da PRF para força-tarefa no RN devido a ataques

Efetivo capixaba deve atuar em território potiguar até a próxima sexta-feira (31); Rio Grande do Norte sofreu onda de atos criminosos entre os últimos dias 14 e 24 de março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2023 às 09:42

Publicado em 27 de Março de 2023 às 09:42

Dez agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo foram enviados para força-tarefa no Rio Grande do Norte
Dez agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo foram enviados para força-tarefa no Rio Grande do Norte Crédito: DIvulgação | PRF
Espírito Santo enviou dez agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para integrar uma força-tarefa no Rio Grande do Norte – estado que sofreu uma onda de ataques criminosos recentemente. O efetivo capixaba atua na operação desde o último dia 17 e deve participar dela até a próxima sexta-feira (31).
De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (27), eles têm “realizado operação orientada por inteligência, com objetivo de prevenir e reprimir fatos delituosos, considerando os atos da organização criminosa denominada ‘Sindicato do Crime’”. Além de reforçar o policiamento em trechos de rodovias federais.
“A missão institucional da PRF em promover a segurança pública no Brasil, atuando nas BRs e nas áreas de interesse da União, justifica o envio da força-tarefa e a realização de ações integradas no Rio Grande do Norte e em qualquer outra localidade cuja normalidade esteja comprometida”, afirmou.

Onda de ataques

Entre os últimos dias 14 e 24 de março, o Rio Grande do Norte sofreu uma sucessão de ataques. Segundo estimativa do governo estadual, foram mais de 300 atos criminosos durante esse período. Entre as ações estavam tiroteios e incêndios contra prédios públicos, veículos e estabelecimentos comerciais.
Conforme divulgado pelo g1RN, os ataques foram orquestrados por uma organização criminosa que reivindicava alguns benefícios e melhorias nos presídios locais, tais como: implementação de visitas íntimas e instalação de televisões nas celas. Em troca dessas mudanças, os atos seriam cessados.
Após dez dias seguidos, os ataques tiveram fim nesse final de semana. Até o último domingo, 206 suspeitos de participação foram presos. Ao menos dez detidos apontados como chefes de facções foram transferidos para presídios federais. Nesta segunda-feira (27), uma operação visa prender mais envolvidos.

Veja Também

Polícia realiza operação para prender traficantes no Romão, em Vitória

Polícia prende suspeito de roubar e matar médico de 29 anos em Montanha

Blitz da PM flagra 101 suspeitos de dirigir embriagados na Praia do Canto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo PRF Rio Grande do Norte Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Rafael Furlanetti, Karine Andrade, Bartira, Nelson Teixeira, Diego Barreto e Ana Carolina Nomura Barreto
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados