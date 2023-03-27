ES envia 10 agentes da PRF para força-tarefa no RN devido a ataques

Dez agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo foram enviados para força-tarefa no Rio Grande do Norte Crédito: DIvulgação | PRF

De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (27), eles têm “realizado operação orientada por inteligência, com objetivo de prevenir e reprimir fatos delituosos, considerando os atos da organização criminosa denominada ‘Sindicato do Crime’”. Além de reforçar o policiamento em trechos de rodovias federais.

“A missão institucional da PRF em promover a segurança pública no Brasil , atuando nas BRs e nas áreas de interesse da União, justifica o envio da força-tarefa e a realização de ações integradas no Rio Grande do Norte e em qualquer outra localidade cuja normalidade esteja comprometida”, afirmou.

Onda de ataques

Entre os últimos dias 14 e 24 de março, o Rio Grande do Norte sofreu uma sucessão de ataques. Segundo estimativa do governo estadual, foram mais de 300 atos criminosos durante esse período. Entre as ações estavam tiroteios e incêndios contra prédios públicos, veículos e estabelecimentos comerciais.

Conforme divulgado pelo g1RN , os ataques foram orquestrados por uma organização criminosa que reivindicava alguns benefícios e melhorias nos presídios locais, tais como: implementação de visitas íntimas e instalação de televisões nas celas. Em troca dessas mudanças, os atos seriam cessados.