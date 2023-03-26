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Até motorista pelado

Blitz da PM flagra 101 suspeitos de dirigir embriagados na Praia do Canto

De todos os abordados, 99 se recusaram a fazer o teste do bafômetro; operação Lei Seca aconteceu na região do Triângulo das Bermudas

Publicado em 26 de Março de 2023 às 15:52

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 mar 2023 às 15:52
Triângulo das Bermudas
Ação tinha objetivo de flagrar condutores e evitar acidentes Crédito: Divulgação | BPTran
Uma blitz da Polícia Militar na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, flagrou 101 suspeitos de embriaguez ao volante em apenas uma noite, entre sexta-feira (24) e a madrugada deste sábado (25). Segundo a corporação, o número foi um recorde.
Ao todo, 300 veículos foram abordados. Desses, 99 condutores se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Um deles foi flagrado pelo aparelho, enquanto outro apresentava sinais claro de embriaguez. Ele chegou a tentar fugir, quase atropelando policiais que participavam da operação, mas foi capturado e levado para a delegacia.
No final da ação, 101 flagrantes foram feitos, entre recusas, indicação do bafômetro e laudo de constatação. "Quando fazemos uma abordagem é por triagem. Apresentamos o etilômetro para o condutor. Se ele falar que não quer soprar, já é um indicativo de que ele bebeu. Nesse caso, só não vamos saber o limite da embriaguez dele", ressaltou o capitão Anthony, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).
Além dos flagrantes de embriaguez, a operação contabilizou 170 autos de infração. Os principais foram: conduzir sob influência de álcool, conduzir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conduzir veículo sem estar licenciado e executar manobras de retorno por cima de calçada.

Até motorista pelado

Também teve cena inusitada durante a ação: motorista sem roupas, condutora vomitando durante a abordagem e outros que faziam o retorno por cima da calçada para não serem abordados. "Estes foram devidamente notificados pela infração de natureza gravíssima cometida, sem prejuízo de outras que porventura tenham cometido durante a manobra irregular", pontuou o capitão.
De acordo com a PM, as operações Lei Seca vão continuar acontecendo em outros municípios da Região Metropolitana durante todo o ano.

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Praia do Canto Vitória (ES) Polícia Militar lei Seca
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