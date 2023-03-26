Blitz da PM flagra 101 suspeitos de dirigir embriagados na Praia do Canto

Ação tinha objetivo de flagrar condutores e evitar acidentes Crédito: Divulgação | BPTran

Uma blitz da Polícia Militar na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto , em Vitória , flagrou 101 suspeitos de embriaguez ao volante em apenas uma noite, entre sexta-feira (24) e a madrugada deste sábado (25). Segundo a corporação, o número foi um recorde.

Ao todo, 300 veículos foram abordados. Desses, 99 condutores se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Um deles foi flagrado pelo aparelho, enquanto outro apresentava sinais claro de embriaguez. Ele chegou a tentar fugir, quase atropelando policiais que participavam da operação, mas foi capturado e levado para a delegacia.

No final da ação, 101 flagrantes foram feitos, entre recusas, indicação do bafômetro e laudo de constatação. "Quando fazemos uma abordagem é por triagem. Apresentamos o etilômetro para o condutor. Se ele falar que não quer soprar, já é um indicativo de que ele bebeu. Nesse caso, só não vamos saber o limite da embriaguez dele", ressaltou o capitão Anthony, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

Além dos flagrantes de embriaguez, a operação contabilizou 170 autos de infração. Os principais foram: conduzir sob influência de álcool, conduzir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conduzir veículo sem estar licenciado e executar manobras de retorno por cima de calçada.

Até motorista pelado

Também teve cena inusitada durante a ação: motorista sem roupas, condutora vomitando durante a abordagem e outros que faziam o retorno por cima da calçada para não serem abordados. "Estes foram devidamente notificados pela infração de natureza gravíssima cometida, sem prejuízo de outras que porventura tenham cometido durante a manobra irregular", pontuou o capitão.