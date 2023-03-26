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Violência

Polícia prende suspeito de roubar e matar médico de 29 anos em Montanha

Médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, foi morto a facadas dentro de seu apartamento e teve o carro e pertences pessoais levados pelo suspeito
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mar 2023 às 17:05

Publicado em 26 de Março de 2023 às 17:05

Carlos Magno Santos Santana foi preso em um bar de Conceição da Barra
Carlos Magno Santos Santana foi preso em um bar de Conceição da Barra Crédito: Leitor| A Gazeta
A Polícia Civil prendeu o suspeito de ter roubado e matado o médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, dentro de seu apartamento no Centro de Montanha, no Norte do Espírito Santo. A reportagem apurou que o suspeito é Carlos Magno Santos Santana.
A vítima foi morta a facadas e após o crime, teve o carro e pertences pessoais levados pelo suspeito. O corpo do médico foi encontrado por amigos dele no apartamento na manhã deste domingo (26).
Imagens de uma câmera de segurança no prédio da vítima registraram o suspeito saindo do local com o carro do médico, um Chevrolet, e com uma mochila nas costas.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito do latrocínio (roubo seguido de morte) foi preso horas após o crime em trabalho conjunto das polícias civil e militar, no bairro Cobrais, em Conceição da Barra.

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Ele estava com objetos pessoais da vítima. O delegado titular de Montanha, Eduardo Mota, contou que além do carro, um notebook e o celular do médico foram roubados.
Carro do médico Aloísio Vieira Silva foi encontrado com suspeito
Carro do médico Aloísio Vieira Silva foi encontrado com suspeito Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
“O suspeito estava em um bar e não reagiu a abordagem dos policiais. Desde o crime, estávamos monitorando a trajetória do veículo e localizamos o suspeito. O uso de óculos escuros e boné induzem a acreditar que pode ter premeditado, para não ser identificado pelas câmeras”, comentou o delegado.
Segundo apuração da polícia, o suspeito, que se identifica como mestre de capoeira, era conhecido da vítima. O preso foi encaminhado para a Delegacia de São Mateus.

O CRIME

corpo do médico Aloísio Vieira Silva foi encontrado por amigos dentro do apartamento em que ele morava, no Centro de Montanha. 
No local, foi relatado aos militares que amigos de trabalho da vítima estranharam o fato do médico estar atrasado para o trabalho. Eles decidiram ir até a residência onde ele morava e se deparando com ele caído, com sangramento no rosto, já sem vida.
Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta das 09h30 e o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Aloísio Vieira Silva, foi encontrado por amigos dentro do apartamento
Aloísio Vieira Silva, foi encontrado por amigos dentro do apartamento Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Segundo a prefeitura de Pinheiros, o médico dava plantões esporádicos no Hospital Municipal do município e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Montanha.
Aloisio se formou médico em 2020 pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e, desde então, atuava em cidades do interior. O crime deixou colegas de profissão e moradores da região chocados.

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