Polícia prende suspeito de roubar e matar médico de 29 anos em Montanha

A Polícia Civil prendeu o suspeito de ter roubado e matado o médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, dentro de seu apartamento no Centro de Montanha, no Norte do Espírito Santo. A reportagem apurou que o suspeito é Carlos Magno Santos Santana.
A vítima foi morta a facadas e após o crime, teve o carro e pertences pessoais levados pelo suspeito. O corpo do médico foi encontrado por amigos dele no apartamento na manhã deste domingo (26).
Imagens de uma câmera de segurança no prédio da vítima registraram o suspeito saindo do local com o carro do médico, um Chevrolet, e com uma mochila nas costas.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito do latrocínio (roubo seguido de morte) foi preso horas após o crime em trabalho conjunto das polícias civil e militar, no bairro Cobrais, em Conceição da Barra.
Ele estava com objetos pessoais da vítima. O delegado titular de Montanha, Eduardo Mota, contou que além do carro, um notebook e o celular do médico foram roubados.
“O suspeito estava em um bar e não reagiu a abordagem dos policiais. Desde o crime, estávamos monitorando a trajetória do veículo e localizamos o suspeito. O uso de óculos escuros e boné induzem a acreditar que pode ter premeditado, para não ser identificado pelas câmeras”, comentou o delegado.
Segundo apuração da polícia, o suspeito, que se identifica como mestre de capoeira, era conhecido da vítima. O preso foi encaminhado para a Delegacia de São Mateus.
O CRIME
O corpo do médico Aloísio Vieira Silva foi encontrado por amigos dentro do apartamento em que ele morava, no Centro de Montanha.
No local, foi relatado aos militares que amigos de trabalho da vítima estranharam o fato do médico estar atrasado para o trabalho. Eles decidiram ir até a residência onde ele morava e se deparando com ele caído, com sangramento no rosto, já sem vida.
Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta das 09h30 e o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Segundo a prefeitura de Pinheiros, o médico dava plantões esporádicos no Hospital Municipal do município e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Montanha.
Aloisio se formou médico em 2020 pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e, desde então, atuava em cidades do interior. O crime deixou colegas de profissão e moradores da região chocados.