Polícia prende suspeito de roubar e matar médico de 29 anos em Montanha

Carlos Magno Santos Santana foi preso em um bar de Conceição da Barra Crédito: Leitor| A Gazeta

A Polícia Civil prendeu o suspeito de ter roubado e matado o médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, dentro de seu apartamento no Centro de Montanha , no Norte do Espírito Santo. A reportagem apurou que o suspeito é Carlos Magno Santos Santana.

A vítima foi morta a facadas e após o crime, teve o carro e pertences pessoais levados pelo suspeito. O corpo do médico foi encontrado por amigos dele no apartamento na manhã deste domingo (26).

Imagens de uma câmera de segurança no prédio da vítima registraram o suspeito saindo do local com o carro do médico, um Chevrolet, e com uma mochila nas costas.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito do latrocínio (roubo seguido de morte) foi preso horas após o crime em trabalho conjunto das polícias civil e militar, no bairro Cobrais, em Conceição da Barra.

Ele estava com objetos pessoais da vítima. O delegado titular de Montanha, Eduardo Mota, contou que além do carro, um notebook e o celular do médico foram roubados.

Carro do médico Aloísio Vieira Silva foi encontrado com suspeito Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

“O suspeito estava em um bar e não reagiu a abordagem dos policiais. Desde o crime, estávamos monitorando a trajetória do veículo e localizamos o suspeito. O uso de óculos escuros e boné induzem a acreditar que pode ter premeditado, para não ser identificado pelas câmeras”, comentou o delegado.

Segundo apuração da polícia, o suspeito, que se identifica como mestre de capoeira, era conhecido da vítima. O preso foi encaminhado para a Delegacia de São Mateus.

O CRIME

No local, foi relatado aos militares que amigos de trabalho da vítima estranharam o fato do médico estar atrasado para o trabalho. Eles decidiram ir até a residência onde ele morava e se deparando com ele caído, com sangramento no rosto, já sem vida.

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta das 09h30 e o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Aloísio Vieira Silva, foi encontrado por amigos dentro do apartamento Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Segundo a prefeitura de Pinheiros, o médico dava plantões esporádicos no Hospital Municipal do município e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Montanha.