Morte de médico no ES: suspeito postou vídeo ostentando carro roubado da vítima

Carlos Magno Santos Santana postou imagens em suas redes sociais Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Depois de matar o médico, o suspeito levou o carro do médico, estacionado em frente ao prédio, junto com o celular e um notebook da vítima.

Uma imagem de uma câmera de segurança da área externa do imóvel da vítima mostra o suspeito saindo do local com uma mochila nas costas e um chapéu. Logo após, entra no carro e vai embora.

Depois, o próprio Carlos Magno Santos Santana postou em suas redes sociais fotos e vídeos ostentando enquanto estava na direção do carro furtado da vítima.

“O suspeito estava em um bar e não reagiu a abordagem dos policiais. Desde o crime, estávamos monitorando a trajetória do veículo e localizamos o suspeito. O uso de óculos escuros e boné induzem a acreditar que pode ter premeditado, para não ser identificado pelas câmeras”, comentou o delegado.

Segundo apuração da polícia, o suspeito, que se identifica como mestre de capoeira, era conhecido da vítima. O preso foi encaminhado para a Delegacia de São Mateus.

O crime

No local, foi relatado aos militares que amigos de trabalho da vítima estranharam o fato do médico estar atrasado para o trabalho. Eles decidiram ir até a residência onde ele morava e se deparando com ele caído, com sangramento no rosto, já sem vida.

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta das 09h30 e o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Aloísio Vieira Silva foi encontrado por amigos dentro do apartamento Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Segundo a prefeitura de Pinheiros, o médico dava plantões esporádicos no Hospital Municipal do município e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Montanha.