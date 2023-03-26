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Crime cruel em Montanha

Morte de médico no ES: suspeito postou vídeo ostentando carro roubado da vítima

Vídeos mostram homem levando o carro da vítima e curtindo com o veículo após matar o médico de 29 anos em Montanha, segundo a polícia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mar 2023 às 19:01

Publicado em 26 de Março de 2023 às 19:01

Carlos Magno Santos Santana postou imagens em suas redes sociais
Carlos Magno Santos Santana postou imagens em suas redes sociais Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Após matar o médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, a facadas dentro do apartamento dele, o suspeito, Carlos Magno Santos Santana, postou vídeos e fotos em suas redes sociais ostentando com o carro roubado da vítima.
O crime aconteceu no Centro de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (26). O suspeito foi preso horas depois em Conceição da Barra.
Depois de matar o médico, o suspeito levou o carro do médico, estacionado em frente ao prédio, junto com o celular e um notebook da vítima.
Uma imagem de uma câmera de segurança da área externa do imóvel da vítima mostra o suspeito saindo do local com uma mochila nas costas e um chapéu. Logo após, entra no carro e vai embora. 
Depois, o próprio Carlos Magno Santos Santana postou em suas redes sociais fotos e vídeos ostentando enquanto estava na direção do carro furtado da vítima.
Segundo o delegado titular de Montanha, Eduardo Mota, o suspeito estava em um bar de Conceição da Barra e não reagiu a abordagem dos policiais
“O suspeito estava em um bar e não reagiu a abordagem dos policiais. Desde o crime, estávamos monitorando a trajetória do veículo e localizamos o suspeito. O uso de óculos escuros e boné induzem a acreditar que pode ter premeditado, para não ser identificado pelas câmeras”, comentou o delegado.

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Segundo apuração da polícia, o suspeito, que se identifica como mestre de capoeira, era conhecido da vítima. O preso foi encaminhado para a Delegacia de São Mateus.

O crime 

corpo do médico Aloísio Vieira Silva foi encontrado por amigos dentro do apartamento em que ele morava, no Centro de Montanha. 
No local, foi relatado aos militares que amigos de trabalho da vítima estranharam o fato do médico estar atrasado para o trabalho. Eles decidiram ir até a residência onde ele morava e se deparando com ele caído, com sangramento no rosto, já sem vida.
Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta das 09h30 e o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Aloísio Vieira Silva, foi encontrado por amigos dentro do apartamento
Aloísio Vieira Silva foi encontrado por amigos dentro do apartamento Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Segundo a prefeitura de Pinheiros, o médico dava plantões esporádicos no Hospital Municipal do município e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Montanha.
Aloisio se formou médico em 2020 pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e, desde então, atuava em cidades do interior. O crime deixou colegas de profissão e moradores da região chocados.

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