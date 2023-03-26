Médico de 29 anos é encontrado morto dentro de apartamento em Montanha

O corpo de um médico de 29 anos, identificado como Aloísio Vieira Silva, foi encontrado por amigos dentro do apartamento em que ele morava no Centro de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (26). O profissional atuava nas cidades de Pinheiros e Montanha.
A Polícia Militar foi acionada na manhã deste domingo (26) e, no local, foi relatado aos militares que amigos de trabalho da vítima estranharam o fato do médico estar atrasado para o trabalho. Eles decidiram ir até a residência onde ele morava e se deparando com ele caído, com sangramento no rosto, já sem vida.
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta a facadas e, após o crime, teve o carro e pertences pessoais levados pelo suspeito, identificado como Carlos Magno Santos Santana, conforme apuração da reportagem.
O homem, o suspeito do latrocínio (roubo seguido de morte) foi preso horas após o crime em trabalho conjunto das polícias civil e militar, no bairro Cobrais, em Conceição da Barra.
Segundo apuração da polícia, o suspeito, que se identifica como mestre de capoeira, era conhecido da vítima.
O preso foi encaminhado para a Delegacia de São Mateus.
Imagens de uma câmera de segurança no prédio da vítima registraram o suspeito saindo do local com o carro do médico, um Chevrolet, e com uma mochila nas costas.
Segundo a prefeitura de Pinheiros, o médico dava plantões no Hospital Municipal do município e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Montanha.
Aloisio se formou médico em 2020 pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e, desde então, atuava em cidades do interior. O crime deixou colegas de profissão e moradores da região chocados.
Segundo os militares, após o encontro do corpo, a perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
De acordo com a Polícia Civil, após a perícia o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.