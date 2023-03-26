Médico de 29 anos é encontrado morto dentro de apartamento em Montanha

Aloísio Vieira Silva, foi encontrado por amigos dentro do apartamento Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O corpo de um médico de 29 anos, identificado como Aloísio Vieira Silva, foi encontrado por amigos dentro do apartamento em que ele morava no Centro de Montanha , no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (26). O profissional atuava nas cidades de Pinheiros e Montanha.

Polícia Militar foi acionada na manhã deste domingo (26) e, no local, foi relatado aos militares que amigos de trabalho da vítima estranharam o fato do médico estar atrasado para o trabalho. Eles decidiram ir até a residência onde ele morava e se deparando com ele caído, com sangramento no rosto, já sem vida.

Carlos Magno Santos Santana foi preso em um bar de Conceição da Barra Crédito: Leitor| A Gazeta

O homem, o suspeito do latrocínio (roubo seguido de morte) foi preso horas após o crime em trabalho conjunto das polícias civil e militar, no bairro Cobrais, em Conceição da Barra.

Segundo apuração da polícia, o suspeito, que se identifica como mestre de capoeira, era conhecido da vítima.

O preso foi encaminhado para a Delegacia de São Mateus.

Imagens de uma câmera de segurança no prédio da vítima registraram o suspeito saindo do local com o carro do médico, um Chevrolet, e com uma mochila nas costas.

Segundo a prefeitura de Pinheiros, o médico dava plantões no Hospital Municipal do município e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Montanha.

Aloisio se formou médico em 2020 pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e, desde então, atuava em cidades do interior. O crime deixou colegas de profissão e moradores da região chocados.

Segundo os militares, após o encontro do corpo, a perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.