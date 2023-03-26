Instrutor de tiro reage a assalto e atira contra bandidos em Vila Velha

2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde ocorrência foi registrada Crédito: Daniel Pasti

Um instrutor de tiro de 51 anos reagiu após ser abordado por dois assaltantes e chegou a ser agredido durante a ação dos criminosos, na tarde deste sábado (25). O fato ocorreu no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha.

A Polícia Militar informou que foi acionada pela vítima logo após o crime. O instrutor de tiro relatou aos policiais que estava em um ponto de ônibus no bairro Jockey de Itaparica, a caminho do trabalho, quando foi abordado por dois indivíduos em uma bicicleta, um deles com aparente arma de fogo na mão.

Segundo o relato, após a dupla anunciar o assalto, antes de entregar seus pertences, o homem acabou reagindo na tentativa de pegar uma arma de fogo que ele carregava em uma mochila. Neste momento, ele teria sido agredido pelos suspeitos, que lhe deram uma coronhada, causando um ferimento na cabeça.

De acordo com a PM, o instrutor de tiro contou que, ainda assim, conseguiu pegar a arma e atirar contra os criminosos, que se fugiram, deixando para trás uma arma falsa. O homem não soube afirmar se algum dos suspeitos chegou a ser baleado.

No local, ele apresentou aos policiais militares a devida documentação da arma utilizada. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.