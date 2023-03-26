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A caminho do trabalho

Instrutor de tiro reage a assalto e atira contra bandidos em Vila Velha

Crime ocorreu em um ponto de ônibus no bairro Jockey de Itaparica, na tarde deste sábado (25); os dois criminosos fugiram, deixando uma arma falsa para trás
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2023 às 12:13

Publicado em 26 de Março de 2023 às 12:13

2ª Delegacia Regional de Vila Velha, para onde suspeitos foram levados
2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde ocorrência foi registrada Crédito: Daniel Pasti
Um instrutor de tiro de 51 anos reagiu após ser abordado por dois assaltantes e chegou a ser agredido durante a ação dos criminosos, na tarde deste sábado (25). O fato ocorreu no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha.
A Polícia Militar informou que foi acionada pela vítima logo após o crime. O instrutor de tiro relatou aos policiais que estava em um ponto de ônibus no bairro Jockey de Itaparica, a caminho do trabalho, quando foi abordado por dois indivíduos em uma bicicleta, um deles com aparente arma de fogo na mão.
Segundo o relato, após a dupla anunciar o assalto, antes de entregar seus pertences, o homem acabou reagindo na tentativa de pegar uma arma de fogo que ele carregava em uma mochila. Neste momento, ele teria sido agredido pelos suspeitos, que lhe deram uma coronhada, causando um ferimento na cabeça.
De acordo com a PM, o instrutor de tiro contou que, ainda assim, conseguiu pegar a arma e atirar contra os criminosos, que se fugiram, deixando para trás uma arma falsa. O homem não soube afirmar se algum dos suspeitos chegou a ser baleado.
No local, ele apresentou aos policiais militares a devida documentação da arma utilizada. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha, sem suspeito conduzido. “O simulacro apreendido será encaminhado para o setor de Balística. O caso seguirá sob investigação do Distrito de Polícia de Vila Velha”, destacou a corporação, em nota.

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