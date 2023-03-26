Homem é baleado em confronto com a PM ao impedir prisão do irmão no ES

Viatura da PM atingida por diparos após homem trocar tiros com policiais para impedir prisão de irmão foragido em Marilândia Crédito: Polícia Militar

Um homem de 29 anos trocou tiros com policiais militares e acabou baleado ao impedir que o irmão fosse preso na noite deste sábado (25), no bairro Industrial, em Marilândia , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , o irmão do suspeito é foragido da Penitenciária de Colatina. O indivíduo levou um tiro na perna e foi levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. Nenhum policial ficou ferido. Os envolvidos não tiveram seus nomes divulgados.

A PM informou que recebeu uma denúncia de que o foragido estava circulando pela cidade em um Toyota Corolla de cor prata. O veículo foi localizado e abordado pelos militares, no entanto, o homem se apresentou com o nome do irmão. Quando os policiais pediram um documento de identificação, o homem alegou que a documentação estava na casa da mãe, na zona rural do município.

Os policiais, com o homem, seguiram para o endereço onde a mãe do suspeito morava. No local, com a documentação e nome verdadeiro do suspeito, a equipe confirmou que o indivíduo era de fato o detento que havia fugido da Penitenciária de Colatina, que estava tentando enganar os policiais se passando pelo irmão.

Os militares deram voz de prisão ao foragido, mas o homem resistiu à prisão e, enquanto os policiais tentavam colocá-lo dentro da viatura, o irmão dele saiu de um matagal próximo gritando “solta meu irmão” e atirando contra os agentes. Segundo a PM, houve confronto e o irmão do foragido foi baleado. Durante a confusão, o homem que estava sendo preso conseguiu fugir novamente. Disparos chegaram a atingir o veículo da Polícia Militar.