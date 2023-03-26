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Marilândia

Homem é baleado em confronto com a PM ao impedir prisão do irmão no ES

Durante confronto com policiais, suspeito foi atingido na perna e levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina; o irmão dele, foragido da Justiça, fugiu
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 mar 2023 às 13:20

Publicado em 26 de Março de 2023 às 13:20

Viatura da PM atingida por diparos após homem trocar tiros com policiais para impedir prisão de irmão foragido em Marilândia
Viatura da PM atingida por diparos após homem trocar tiros com policiais para impedir prisão de irmão foragido em Marilândia Crédito: Polícia Militar
Um homem de 29 anos trocou tiros com policiais militares e acabou baleado ao impedir que o irmão fosse preso na noite deste sábado (25), no bairro Industrial, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o irmão do suspeito é foragido da Penitenciária de Colatina. O indivíduo levou um tiro na perna e foi levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. Nenhum policial ficou ferido. Os envolvidos não tiveram seus nomes divulgados.
A PM informou que recebeu uma denúncia de que o foragido estava circulando pela cidade em um Toyota Corolla de cor prata. O veículo foi localizado e abordado pelos militares, no entanto, o homem se apresentou com o nome do irmão. Quando os policiais pediram um documento de identificação, o homem alegou que a documentação estava na casa da mãe, na zona rural do município.
Os policiais, com o homem, seguiram para o endereço onde a mãe do suspeito morava. No local, com a documentação e nome verdadeiro do suspeito, a equipe confirmou que o indivíduo era de fato o detento que havia fugido da Penitenciária de Colatina, que estava tentando enganar os policiais se passando pelo irmão.
Os militares deram voz de prisão ao foragido, mas o homem resistiu à prisão e, enquanto os policiais tentavam colocá-lo dentro da viatura, o irmão dele saiu de um matagal próximo gritando “solta meu irmão” e atirando contra os agentes. Segundo a PM, houve confronto e o irmão do foragido foi baleado. Durante a confusão, o homem que estava sendo preso conseguiu fugir novamente. Disparos chegaram a atingir o veículo da Polícia Militar.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito baleado foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e dano ao patrimonio publico. Ele segue internado sob escolta no hospital e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.

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