Vídeo mostra homem sendo morto por encapuzados em bar de Linhares

Um homem de 27 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (25), dentro de um bar no bairro Santa Cruz, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança do estabelecimento. Segundo a Polícia Militar , Fabrício de Jesus Pinheiro foi atingido com mais de 12 tiros e morreu no local.

No vídeo é possível ver que Fabrício estava sentado em uma mesa com outro indivíduo e uma mulher, quando dois suspeitos, vestidos de preto e encapuzados, entraram no bar já apontando as armas para ele. O outro homem que estava no local se afasta e a mulher consegue correr para fora do estabelecimento.

Fabrício continua sentado e os dois suspeitos, então, realizam vários disparos contra ele. Outro ângulo da câmera mostra que pessoas que estavam no bar saíram correndo, assustadas com o crime.

A PM disse que quando os militares chegaram ao local o homem já estava sem vida. O corpo de Fabrício foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado para os familiares.

De acordo com a Polícia Militar, as armas usadas pelos suspeitos foram uma pistola com carregador alongado e uma submetralhadora. A dupla ainda não foi identificada.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.