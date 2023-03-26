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Violência

Vídeo mostra homem sendo morto por encapuzados em bar de Linhares

No vídeo, registrado na noite deste sábado (25), é possível ver dois suspeitos entrando no estabelecimento e atirando contra Fabrício de Jesus Pinheiro, de 27 anos

Publicado em 26 de Março de 2023 às 10:46

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 mar 2023 às 10:46
Um homem de 27 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (25), dentro de um bar no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança do estabelecimento. Segundo a Polícia Militar, Fabrício de Jesus Pinheiro foi atingido com mais de 12 tiros e morreu no local.
No vídeo é possível ver que Fabrício estava sentado em uma mesa com outro indivíduo e uma mulher, quando dois suspeitos, vestidos de preto e encapuzados, entraram no bar já apontando as armas para ele. O outro homem que estava no local se afasta e a mulher consegue correr para fora do estabelecimento.
Fabrício continua sentado e os dois suspeitos, então, realizam vários disparos contra ele. Outro ângulo da câmera mostra que pessoas que estavam no bar saíram correndo, assustadas com o crime.
A PM disse que quando os militares chegaram ao local o homem já estava sem vida. O corpo de Fabrício foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado para os familiares.
De acordo com a Polícia Militar, as armas usadas pelos suspeitos foram uma pistola com carregador alongado e uma submetralhadora. A dupla ainda não foi identificada.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.
A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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