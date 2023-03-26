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Terminal de Carapina

Homem é baleado perto de terminal na Serra e pede socorro em hospital

Morador em situação de rua de 56 anos relatou à PM que foi atingido por tiros quando um indivíduo passou em uma bicicleta nas proximidades da UPA e do Terminal de Carapina

Publicado em 

26 mar 2023 às 14:07

Publicado em 26 de Março de 2023 às 14:07

DHPP na Serra:
Caso vai ser investigado pela DHPP da Serra Crédito: Arquivo
Um homem de 56 anos, morador em situação de rua, foi alvo de tiros em frente à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, na madrugada deste domingo (26), e buscou socorro em um hospital particular na região, de acordo com informações da Polícia Militar. A Polícia Civil não conseguiu localizar nenhum suspeito até o momento.
Segundo a PM, em um primeiro momento os militares receberam a informação de que um homem havia sido alvejado em frente à UPA de Carapina, mas não encontraram suspeitos ou vítimas ao chegar ao local.
Logo depois, os policiais foram informados de que um homem ferido por disparos de arma de fogo havia dado entrada em um hospital particular da região.
Ao entrarem em contato com a vítima, um homem de 56 anos, foi relatado que estaria em situação de rua e foi atingida por tiros quando um indivíduo passou em uma bicicleta nas proximidades da UPA e do Terminal de Carapina. Mesmo ferido, o homem seguiu até o hospital. O estado de saúde dele e a quantidade de tiros não foram informados.
Como nenhum suspeito foi localizado no momento do fato, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.
A Polícia Civil ressalta que a população pode denunciar através do disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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