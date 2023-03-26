Homem é baleado perto de terminal na Serra e pede socorro em hospital

Caso vai ser investigado pela DHPP da Serra Crédito: Arquivo

Um homem de 56 anos, morador em situação de rua, foi alvo de tiros em frente à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, na madrugada deste domingo (26), e buscou socorro em um hospital particular na região, de acordo com informações da Polícia Milita r. A Polícia Civil não conseguiu localizar nenhum suspeito até o momento.

Segundo a PM, em um primeiro momento os militares receberam a informação de que um homem havia sido alvejado em frente à UPA de Carapina, mas não encontraram suspeitos ou vítimas ao chegar ao local.

Logo depois, os policiais foram informados de que um homem ferido por disparos de arma de fogo havia dado entrada em um hospital particular da região.

Ao entrarem em contato com a vítima, um homem de 56 anos, foi relatado que estaria em situação de rua e foi atingida por tiros quando um indivíduo passou em uma bicicleta nas proximidades da UPA e do Terminal de Carapina. Mesmo ferido, o homem seguiu até o hospital. O estado de saúde dele e a quantidade de tiros não foram informados.

Como nenhum suspeito foi localizado no momento do fato, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.