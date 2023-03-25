Mulher pula de janela no 3° andar para fugir de agressões do marido na Serra

De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta , tudo ocorreu por volta das 9h. Na região, testemunhas contaram que as fiações amorteceram a queda da moradora, que permaneceu lúcida. Ainda caída no chão, ela teria contado que se jogou do prédio porque estava apanhando do companheiro.

Mulher se jogou da janela do terceiro andar desse prédio para fugir das agressões do marido; imóvel fica no bairro André Carloni, na Serra

Já o marido dela acabou detido e algemado pelos policiais, ainda na região de André Carloni. No local onde o crime aconteceu, ninguém quis gravar entrevista, mas uma pessoa contou que o suspeito morava naquela quitinete há cerca de três meses. O nome dele não foi divulgado.