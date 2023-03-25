Mulher pula de janela no 3° andar para fugir de agressões do marido na Serra

Uma mulher de 46 anos se viu obrigada a pular da janela de um imóvel – localizado no terceiro andar de um prédio – para poder escapar das agressões do marido, de 49 anos. A cena de desespero aconteceu na manhã deste sábado (25), no bairro André Carloni, na Serra. Felizmente, ela sobreviveu à queda, e o homem acabou preso.
De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, tudo ocorreu por volta das 9h. Na região, testemunhas contaram que as fiações amorteceram a queda da moradora, que permaneceu lúcida. Ainda caída no chão, ela teria contado que se jogou do prédio porque estava apanhando do companheiro.
Segundo a Polícia Militar, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com traumatismo craniano, trauma no rosto com sangramento pelo nariz e diversas escoriações no corpo. Ela segue internada no Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra.
Já o marido dela acabou detido e algemado pelos policiais, ainda na região de André Carloni. No local onde o crime aconteceu, ninguém quis gravar entrevista, mas uma pessoa contou que o suspeito morava naquela quitinete há cerca de três meses. O nome dele não foi divulgado.
Mulher pula de janela no 3º andar para fugir de agressões do marido na Serra
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 49 anos, foi levado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde foi autuado por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).