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Desespero

Mulher pula de janela no 3° andar para fugir de agressões do marido na Serra

Vítima estava lúcida após queda na manhã deste sábado (25) e foi socorrida pelo Samu; homem acabou preso pela polícia, ainda no bairro André Carloni
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2023 às 17:49

Publicado em 25 de Março de 2023 às 17:49

Apesar da queda, mulher sobreviveu e foi socorrida lúcida por moradores da região de André Carloni, na Serra
Apesar da queda, mulher sobreviveu e foi socorrida lúcida por moradores da região de André Carloni, na Serra Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Uma mulher de 46 anos se viu obrigada a pular da janela de um imóvel – localizado no terceiro andar de um prédio – para poder escapar das agressões do marido, de 49 anos. A cena de desespero aconteceu na manhã deste sábado (25), no bairro André Carloni, na Serra. Felizmente, ela sobreviveu à queda, e o homem acabou preso.
De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, tudo ocorreu por volta das 9h. Na região, testemunhas contaram que as fiações amorteceram a queda da moradora, que permaneceu lúcida. Ainda caída no chão, ela teria contado que se jogou do prédio porque estava apanhando do companheiro.
Mulher se jogou da janela do terceiro andar desse prédio para fugir das agressões do marido; imóvel fica no bairro André Carloni, na Serra
Mulher se jogou da janela do terceiro andar desse prédio para fugir das agressões do marido; imóvel fica no bairro André Carloni, na Serra Crédito: Eduado Dias
Segundo a Polícia Militar, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com traumatismo craniano, trauma no rosto com sangramento pelo nariz e diversas escoriações no corpo. Ela segue internada no Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra.
Já o marido dela acabou detido e algemado pelos policiais, ainda na região de André Carloni. No local onde o crime aconteceu, ninguém quis gravar entrevista, mas uma pessoa contou que o suspeito morava naquela quitinete há cerca de três meses. O nome dele não foi divulgado.
Mulher pula de janela no 3º andar para fugir de agressões do marido na Serra
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 49 anos, foi levado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde foi autuado por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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