Pescadores acham corpo de uma mulher boiando no Rio Cricaré, no ES

O corpo de uma mulher foi encontrado por pescadores boiando às margens do Rio Cricaré, no bairro Litorâneo, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, neste sábado (25). A vítima foi identificada pela Polícia Militar como sendo Sandra Souza Nascimento Lima, de 45 anos.
Além da PM, a perícia da Polícia Civil esteve no local para começar as investigações sobre a causa da morte. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada para retirar o corpo da água.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal, o SML, de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Não há informações sobre a causa da morte.