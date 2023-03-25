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Tráfico

Três são detidos em ação da PM que achou drogas e munição em morro de Vitória

Foram dois adultos presos e um adolescente apreendido, segundo informações do órgão. Foram encontrados no local fogos de artifícios usados para avisar sobre a chegada da polícia

Publicado em 

25 mar 2023 às 09:57

Publicado em 25 de Março de 2023 às 09:57

Além de fogos, a polícia também apreendeu drogas e munição — Foto: Reprodução/TV Gazeta
Além de fogos, a polícia também apreendeu drogas e munição durante ação no Morro do Cabral Crédito: Reprodução/TV Gazeta

  • Com informações da TV Gazeta

Uma operação da Polícia Militar no Morro do Cabral em Vitória prendeu duas pessoas e apreendeu um adolescente de 14 anos na tarde desta sexta-feira (24). Segundo a polícia, operações tem sido realizadas com frequência em bairros da região central da Capital desde semana passada, após dois jovens terem sido mortos a tiros no bairro Ilha do Príncipe.
Mais de 40 policiais militares participaram da operação. No alto da comunidade, foram encontrados alguns fogos de artifício, material que, segundo a polícia, é muito utilizado por traficantes para avisar a chegada da PM.
Polícia realiza operação no Morro do Cabral, em Vitória — Foto: Reprodução/TV Gazeta
Polícia sobe Morro do Cabral após morte de jovens na Ilha do Príncipe Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O Comandante Geral da Polícia Militar, Douglas Caus, explicou que operações como essa tem sido feitas semanalmente.
"Nosso trabalho é feito diariamente, e durante duas ou três vezes na semana nós juntamos nossas tropas operacionais. É um 'a mais' que nós fazemos, principalmente naquelas áreas onde as facções tentam dominar ou impor a população local algum tipo de restrição a liberdade, principalmente onde eles também fazem articulações para atacar outras facções", disse o Comandante Geral.
Na operação desta sexta-feira foram presos uma mulher com mandado de prisão em aberto por roubo e um homem de 18 anos com drogas e munições.
Um adolescente de 14 anos foi detido e levado para a delegacia. Segundo a Polícia, ele atua no tráfico de drogas na região.

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