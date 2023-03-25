Três são detidos em ação da PM que achou drogas e munição em morro de Vitória

Além de fogos, a polícia também apreendeu drogas e munição durante ação no Morro do Cabral Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Com informações da TV Gazeta

Mais de 40 policiais militares participaram da operação. No alto da comunidade, foram encontrados alguns fogos de artifício, material que, segundo a polícia, é muito utilizado por traficantes para avisar a chegada da PM.

Polícia sobe Morro do Cabral após morte de jovens na Ilha do Príncipe Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O Comandante Geral da Polícia Militar, Douglas Caus, explicou que operações como essa tem sido feitas semanalmente.

"Nosso trabalho é feito diariamente, e durante duas ou três vezes na semana nós juntamos nossas tropas operacionais. É um 'a mais' que nós fazemos, principalmente naquelas áreas onde as facções tentam dominar ou impor a população local algum tipo de restrição a liberdade, principalmente onde eles também fazem articulações para atacar outras facções", disse o Comandante Geral.

Na operação desta sexta-feira foram presos uma mulher com mandado de prisão em aberto por roubo e um homem de 18 anos com drogas e munições.