Três são detidos em ação da PM que achou drogas e munição em morro de Vitória

Uma operação da Polícia Militar no Morro do Cabral em Vitória prendeu duas pessoas e apreendeu um adolescente de 14 anos na tarde desta sexta-feira (24). Segundo a polícia, operações tem sido realizadas com frequência em bairros da região central da Capital desde semana passada, após dois jovens terem sido mortos a tiros no bairro Ilha do Príncipe.
Mais de 40 policiais militares participaram da operação. No alto da comunidade, foram encontrados alguns fogos de artifício, material que, segundo a polícia, é muito utilizado por traficantes para avisar a chegada da PM.
O Comandante Geral da Polícia Militar, Douglas Caus, explicou que operações como essa tem sido feitas semanalmente.
"Nosso trabalho é feito diariamente, e durante duas ou três vezes na semana nós juntamos nossas tropas operacionais. É um 'a mais' que nós fazemos, principalmente naquelas áreas onde as facções tentam dominar ou impor a população local algum tipo de restrição a liberdade, principalmente onde eles também fazem articulações para atacar outras facções", disse o Comandante Geral.
Na operação desta sexta-feira foram presos uma mulher com mandado de prisão em aberto por roubo e um homem de 18 anos com drogas e munições.
Um adolescente de 14 anos foi detido e levado para a delegacia. Segundo a Polícia, ele atua no tráfico de drogas na região.