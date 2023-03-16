Homens são mortos a tiros por ocupantes de carro na Ilha do Príncipe

Dois homens foram mortos a tiros na Ilha do Príncipe, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (16). De acordo com testemunhas, os suspeitos estavam em um carro preto e, após o crime, fugiram em direção ao Morro do Quadro, também na Capital.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados e, quando chegaram ao local, as vítimas baleadas já estavam mortas. Através do videomonitoramento, os militares foram informados que o veículo suspeito foi visto seguindo em direção ao Morro do Quadro.
Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não haviam sido localizados. Os nomes das vítimas não foram divulgados.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).