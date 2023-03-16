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Ataque na Capital

Homens são mortos a tiros por ocupantes de carro na Ilha do Príncipe

Após o crime, criminosos fugiram em direção ao Morro do Quadro, também em Vitória; duplo homicídio ocorreu na tarde quinta-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2023 às 17:21

Publicado em 16 de Março de 2023 às 17:21

Dois homens foram mortos a tiros na Ilha do Príncipe, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (16). De acordo com testemunhas, os suspeitos estavam em um carro preto e, após o crime, fugiram em direção ao Morro do Quadro, também na Capital.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados e, quando chegaram ao local, as vítimas baleadas já estavam mortas. Através do videomonitoramento, os militares foram informados que o veículo suspeito foi visto seguindo em direção ao Morro do Quadro.
Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não haviam sido localizados. Os nomes das vítimas não foram divulgados.
Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

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