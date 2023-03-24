O homem que apareceu em imagens de uma câmera de videomonitoramento roubando uma mulher de muleta, no bairro Itapuã, em Vila Velha, foi preso pela polícia nesta sexta-feira (24) em Divino Espírito Santo, no mesmo município.
A vítima do assalto andava devagar pela Rua Resplendor quando foi surpreendida pelo homem, que carregava uma bicicleta e estava sem camisa. A surpresa foi que o homem fugiu sorrindo depois do crime, cometido no último dia 11. O detido não teve o nome divulgado, mas a Polícia Militar informou que ele tem 29 anos.
Poucos segundos após ser vítima do assalto, a mulher recebeu apoio de pessoas que passavam pela rua. Uma das muletas chegou a cair no chão. Na época do fato, a Polícia Militar informou que nenhum acionamento com as características da ocorrência havia sido registrado. A Polícia Civil apenas recomendou que as vítimas de roubo registrem boletim de ocorrência.
Homem que roubou idosa de muleta é preso com ajuda da irmã em Vila Velha
Nesta sexta-feira (24), a Polícia Militar informou que equipes realizavam patrulhamento no bairro Divino Espírito Santo quando viram o indivíduo em um beco. Imediatamente ele tentou fugir correndo, mas foi alcançado e preso.
Em seguida, segundo a PM, a irmã teve conhecimento da abordagem e se apresentou no local espontaneamente, afirmando aos policiais que o homem detido era o mesmo suspeito do assalto no bairro Itapuã. A irmã do detido ainda entregou à equipe a bermuda que ele vestia no dia 11 de março, quando foi filmado roubando a idosa de muleta.
A Polícia Militar informou que recebe denúncias desde novembro de 2022 a respeito do homem, que seria suspeito de cometer roubos na cidade.
"Após levantar informações de que o suspeito seria usuário de crack e, devido a isso, não se mantinha em endereço fixo, mas tinha como referência a casa de uma irmã no bairro Divino Espírito Santo, no mesmo município. As equipes da PM passaram a monitorar a região com mais frequência para aumentar a chances de flagrar o indivíduo no local", diz a nota da PM.
A corporação citou que as imagens do assalto em Itapuã foram "amplamente divulgadas pela imprensa e nas redes sociais", o que poderia ter deixado o indivíduo "mais restrito e se escondendo da revolta de populares". O homem, porém, acabou preso e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha nesta sexta (24).
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante duas vezes por roubo majorado continuado com aumento de pena por um deles ter sido cometido contra pessoa idosa.
Durante as diligências da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha foi identificado que o mesmo suspeito cometeu três roubos no dia 11 de março. Em apenas dois casos as vítimas registraram boletim de ocorrência. Ele será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).