A vítima do assalto andava devagar pela Rua Resplendor quando foi surpreendida pelo homem, que carregava uma bicicleta e estava sem camisa. A surpresa foi que o homem fugiu sorrindo depois do crime, cometido no último dia 11. O detido não teve o nome divulgado, mas a Polícia Militar informou que ele tem 29 anos.

Poucos segundos após ser vítima do assalto, a mulher recebeu apoio de pessoas que passavam pela rua. Uma das muletas chegou a cair no chão. Na época do fato, a Polícia Militar informou que nenhum acionamento com as características da ocorrência havia sido registrado. A Polícia Civil apenas recomendou que as vítimas de roubo registrem boletim de ocorrência.

Your browser does not support the audio element. Homem que roubou idosa de muleta é preso com ajuda da irmã em Vila Velha

Nesta sexta-feira (24), a Polícia Militar informou que equipes realizavam patrulhamento no bairro Divino Espírito Santo quando viram o indivíduo em um beco. Imediatamente ele tentou fugir correndo, mas foi alcançado e preso.

Em seguida, segundo a PM, a irmã teve conhecimento da abordagem e se apresentou no local espontaneamente, afirmando aos policiais que o homem detido era o mesmo suspeito do assalto no bairro Itapuã. A irmã do detido ainda entregou à equipe a bermuda que ele vestia no dia 11 de março, quando foi filmado roubando a idosa de muleta.

Mulher é assaltada em Itapuã, em Vila Velha Crédito: Reprodução

A Polícia Militar informou que recebe denúncias desde novembro de 2022 a respeito do homem, que seria suspeito de cometer roubos na cidade.

"Após levantar informações de que o suspeito seria usuário de crack e, devido a isso, não se mantinha em endereço fixo, mas tinha como referência a casa de uma irmã no bairro Divino Espírito Santo, no mesmo município. As equipes da PM passaram a monitorar a região com mais frequência para aumentar a chances de flagrar o indivíduo no local", diz a nota da PM.

A corporação citou que as imagens do assalto em Itapuã foram "amplamente divulgadas pela imprensa e nas redes sociais", o que poderia ter deixado o indivíduo "mais restrito e se escondendo da revolta de populares". O homem, porém, acabou preso e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha nesta sexta (24).

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante duas vezes por roubo majorado continuado com aumento de pena por um deles ter sido cometido contra pessoa idosa.