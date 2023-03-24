10° alvo da Sicário é preso com BMW avaliada em R$ 100 mil

BMW é apreendida com suspeito na Operação Sicário V Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O fornecedor de crack e maconha do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, foi preso nesta sexta-feira (24) em Residencial Coqueiral, Vila Velha . Ele era o 10º alvo da Operação Sicário V, da Polícia Civil . Com Julian Maik Alexandre da Silva, conhecido como "Judith" ou "Juliete", havia uma BMW 320i, avaliada em cerca de R$ 100 mil. O veículo também foi apreendido.

De acordo com a polícia, esse é o terceiro carro apreendido na quinta fase da operação, sendo o segundo da montadora alemã (BMW).

A quinta fase da Sicário, que começou nesta quinta-feira (24), visava cumprir 11 mandados de prisão e de busca e apreensão contra traficantes e homicidas ligados ao tráfico de drogas. Até então, nove pessoas haviam sido detidas (uma delas em flagrante). Nesta sexta, as ações continuaram.

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Três carros já foram apreendidos na quinta fase da Sicário, dois deles da marca BMW Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Julian, de 34 anos, estava no terceiro andar do prédio. Ao ver os policiais, ele ainda tentou fugir, descendo do imóvel, mas o local já estava cercado. Segundo a polícia, o alvo tinha extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Dessa vez, o mandado de prisão era por tráfico e organização criminosa.

Qual era a função de "Judith"?

Julian Maik Alexandre da Silva, conhecido como "Judith" ou "Juliete" Crédito: Divulgação | Polícia Civil

As investigações começaram com Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, do Primeiro Comando de Vitória ( PCV ). Marujo é quem responde diretamente à cúpula da liderança PCV, facção que comanda a região do Bairro da Penha e Bonfim e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.

Checando as conexões de Marujo, a polícia chegou a um primo dele, chamado Raul dos Santos Pimenta, responsável por promover bailes clandestinos no Bairro da Penha e pelo fornecimento de drogas sintéticas na região.

Raul foi preso no ano passado, e a polícia começou a investigar quem eram os outros criminosos ligados a ele. Foi aí que chegaram até Judith.

"Certa vez, disseram que Judith tinha um crack de boa qualidade. Então Raul entrou em contato com ele pedindo uma amostra. Judith aparecia como fornecedor de Jesus de Nazareth tanto de maconha como de crack. Raul foi fazendo contato, pegando amostra. Com certeza é um traficante 'maior' do que o normal", explicou o delegado Romualdo Gianordoli, superintendente de Polícia Especializada.

"Ele era tipo 'representante comercial': pegava a droga de Jesus de Nazareth e passava para outros morros" Delegado Romualdo Gianordoli - Superintendente de Polícia Especializada

Assim como outros traficantes de um escalão mais alto de Jesus de Nazareth, Judith não morava no morro, apesar de ir lá todos os dias. Outros presos antes dele também se escondiam em Vila Velha, como o caso de Jeferson da Silva Ramos, o Morango, e Alexandre Elias Pereira dos Santos, o Panguera: todos foram capturados na cidade canela-verde.

Nove presos na quinta-feira

O objetivo inicial da operação era cumprir 40 mandados de busca e apreensão e outros 11 mandados de prisão. Em entrevista à jornalista Daniela Carla, da TV Gazeta, o coronel Alexandre Ramalho afirmou que a operação tem objetivo de prender indivíduos importantes no cenário do tráfico.

"É uma prisão relevante, porque na investigação entendemos que há uma movimentação financeira. E este indivíduo [primo do Marujo] promovia a movimentação, a contabilidade do tráfico, que funciona como uma grande empresa" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário da Segurança Pública e Defesa Social

Na ocasião, nove pessoas foram presas, incluindo o primo do Marujo. Dois carros foram apreendidos, um HB20 Sedan e uma BMW.

Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre os nomes dos presos não terem sido divulgados, a Polícia Civil informou que, considerando a Lei Federal nº 13.869, de 5/09/2019, também conhecida como Lei de abuso de autoridade, os autores só têm a identidade divulgada quando o Ministério Público oferece denúncia. Prisões em flagrante e prisões temporárias não têm respaldo para divulgação dos nomes.

Quem é Marujo, traficante mais procurado do ES?

Marujo, segundo a Polícia Civil, é o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, são pelo menos sete mandados de prisão em aberto desde 2017.

Fernando Moraes Pimenta, o Marujo Crédito: Divulgação | Sesp

Foi após uma denúncia de que Marujo estaria no Bonfim, em Vitória, no dia 11 de outubro de 2022, que uma ação da polícia acabou com um dos seguranças do traficante morto. As horas seguintes à morte do segurança foram de medo e ataques na capital.

Um ônibus foi metralhado, um carro de reportagem foi incendiado e outros coletivos ficaram em chamas em avenidas importantes da cidade . Tudo isso, segundo a polícia, teve relação com a morte do segurança de Marujo.

Os mandados de prisão em aberto de Marujo são por diversos crimes: homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa e corrupção de menores.