Primo de Marujo, do PCV, é preso durante operação em Vitória

Primo de Marujo foi preso durante Operação Sicário V Crédito: Montagem | Sesp

Um primo do traficante Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, foi preso na manhã desta quinta-feira (23) durante a Operação Sicário V, que busca a prisão de traficantes e assassinos no Bairro da Penha e no Morro da Garrafa, em Vitória . O nome e a idade do detido não foram divulgados pela polícia. De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, o homem preso era responsável pela contabilidade financeira do tráfico de drogas.

Em entrevista à jornalista Daniela Carla, da TV Gazeta, o coronel Alexandre Ramalho afirmou que a operação tinha o objetivo de prender indivíduos importantes no cenário do tráfico.

"É uma prisão relevante, porque na investigação entendemos que há uma movimentação financeira. E este indivíduo [primo do Marujo] promovia a movimentação, a contabilidade do tráfico, que funciona como uma grande empresa" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública e Defesa Social

Ainda segundo Ramalho, a Operação Sicário V deve levar segurança para a comunidade.

"A maioria nas comunidades vive refém do tráfico de drogas. A ideia é bater no tráfico, principalmente na movimentação financeira. Estamos batendo naqueles que a gente investiga", completa o secretário.

O objetivo inicial da operação era cumprir 40 mandados de busca e apreensão e outros 11 mandados de prisão contra suspeitos de atuar no tráfico de drogas e de cometer homicídios. Até as 7h da manhã desta quinta (23), nove pessoas haviam sido presas, incluindo o primo do Marujo. Dois carros foram apreendidos, um HB20 Sedan e uma BMW.

Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre os nomes não terem sido divulgados, a Polícia Civil informou que, considerando a Lei Federal nº 13.869, de 5/09/2019, também conhecida como Lei de abuso de autoridade, os autores só têm a identidade divulgada quando o Ministério Público oferece denúncia. Prisões em flagrante e prisões temporárias não têm respaldo para divulgação dos nomes.

Quem é Marujo, traficante mais procurado do ES?

Marujo, segundo a Polícia Civil, é o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim. Ele responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV) , facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, são pelo menos sete mandados de prisão em aberto desde 2017. Foi após uma denúncia de que ele estaria no Bonfim, em Vitória, no dia 11 de outubro de 2022, que uma ação da polícia acabou com um dos seguranças do traficante morto. As horas seguintes à morte do segurança foram de medo e ataques na capital.

Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, é chefe da facção que promoveu ataques Crédito: Carlos Alberto Silva / Montagem A Gazeta

Um ônibus foi metralhado, um carro de reportagem foi incendiado e outros coletivos ficaram em chamas em avenidas importantes da cidade. Tudo isso, segundo a polícia, teve relação com a morte do segurança de Marujo.