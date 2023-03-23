Operação mira assassinos e traficantes e tem até BMW apreendida no ES

De acordo com o Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, a ideia da operação era atingir e prender lideranças do tráfico de drogas – como o primo do Marujo, que segundo as investigações, é responsável pela contabilidade financeira do tráfico de drogas.

"Uma operação muito importante que traz segurança para a comunidade. A ideia é bater no tráfico, principalmente na movimentação financeira. Estamos batendo naqueles que a gente investiga " Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Ao todo, 120 policiais estiveram envolvidos na operação, todos da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a operação começou por volta das 4h30 da manhã no Bairro da Penha e Morro da Garrafa, ambos em Vitória. A ação também foi desencadeada em bairros de Vila Velha, Serra e Cariacica.

Um dos carros apreendidos durante a operação da Polícia Civil Crédito: Fabrício Christ

Ainda de acordo com Arruda, o foco da operação era prender de gerentes a comandantes do tráfico de drogas. "A ideia é descapitalizar o crime. Estamos trabalhando forte nisso", ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil.

A ação conta com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo.