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Grande Vitória

Operação mira assassinos e traficantes e tem até BMW apreendida no ES

120 policiais civis foram para as ruas, na Operação Sicário V, que foi deflagrada na manhã desta quinta (23) com objetivo de cumprir 40 mandados de busca e apreensão e outros 11 mandados de prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2023 às 06:36

Publicado em 23 de Março de 2023 às 06:36

Polícia Civil deflagrou, no início da manhã desta quinta-feira (23), na Grande Vitória, o Operação Sicário V. O objetivo era cumprir 40 mandados de busca e apreensão e outros 11 mandados de prisão contra suspeitos de atuar no tráfico de drogas e de cometer homicídios. Nove pessoas foram presas e dois carros foram apreendidos, um HB20 Sedan e uma BMW. Entre os presos, está um primo do traficante Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, do Bairro da Penha. O indivíduo não teve o nome divulgado.
O traficante Marujo responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.
De acordo com o Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, a ideia da operação era atingir e prender lideranças do tráfico de drogas – como o primo do Marujo, que segundo as investigações, é responsável pela contabilidade financeira do tráfico de drogas.
"Uma operação muito importante que traz segurança para a comunidade. A ideia é bater no tráfico, principalmente na movimentação financeira. Estamos batendo naqueles que a gente investiga "
Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de  Estado de Segurança Pública e Defesa Social
Ao todo, 120 policiais estiveram envolvidos na operação, todos da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a operação começou por volta das 4h30 da manhã no Bairro da Penha e Morro da Garrafa, ambos em Vitória. A ação também foi desencadeada em bairros de Vila Velha, Serra e Cariacica.
Um dos carros apreendidos durante a operação da Polícia Civil
Um dos carros apreendidos durante a operação da Polícia Civil Crédito: Fabrício Christ
Ainda de acordo com Arruda, o foco da operação era prender de gerentes a comandantes do tráfico de drogas. "A ideia é descapitalizar o crime. Estamos trabalhando forte nisso", ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil.
A ação conta com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo.
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