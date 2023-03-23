Operação mira assassinos e traficantes e tem até BMW apreendida no ES

A Polícia Civil deflagrou, no início da manhã desta quinta-feira (23), na Grande Vitória, o Operação Sicário V. O objetivo era cumprir 40 mandados de busca e apreensão e outros 11 mandados de prisão contra suspeitos de atuar no tráfico de drogas e de cometer homicídios. Nove pessoas foram presas e dois carros foram apreendidos, um HB20 Sedan e uma BMW. Entre os presos, está um primo do traficante Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, do Bairro da Penha. O indivíduo não teve o nome divulgado.
O traficante Marujo responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.
De acordo com o Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, a ideia da operação era atingir e prender lideranças do tráfico de drogas – como o primo do Marujo, que segundo as investigações, é responsável pela contabilidade financeira do tráfico de drogas.
"Uma operação muito importante que traz segurança para a comunidade. A ideia é bater no tráfico, principalmente na movimentação financeira. Estamos batendo naqueles que a gente investiga "
Ao todo, 120 policiais estiveram envolvidos na operação, todos da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a operação começou por volta das 4h30 da manhã no Bairro da Penha e Morro da Garrafa, ambos em Vitória. A ação também foi desencadeada em bairros de Vila Velha, Serra e Cariacica.
Ainda de acordo com Arruda, o foco da operação era prender de gerentes a comandantes do tráfico de drogas. "A ideia é descapitalizar o crime. Estamos trabalhando forte nisso", ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil.
A ação conta com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo.
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