Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confessou os abusos

Pai é preso em flagrante por estuprar filha de 12 anos em Rio Bananal

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito ameaçava a menina e a mãe dela de morte. Os policiais foram até a casa para prender o suspeito e constataram que a menina tinha sido abusada momentos antes

Publicado em 22 de Março de 2023 às 19:32

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 mar 2023 às 19:32
Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal
O suspeito foi levado para a Delegacia de Rio Bananal, e confessou os crimes Crédito: Polícia Civil
Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (22), suspeito de estuprar a própria filha, de 12 anos, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito ameaçava a menina e a mãe dela de morte. Na delegacia ele foi interrogado e confessou os abusos.
Os policiais foram até a casa onde a vítima vivia com o suspeito com objetivo de cumprir mandado de prisão preventiva contra ele. Chegando no local, os policiais constataram que a menina tinha sido estuprada novamente naquela manhã. Por isso, além do mandado de prisão, o homem também foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.
O suspeito foi levado para a Delegacia de Rio Bananal, e confessou os crimes. Segundo a Polícia Civil, o homem será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, local onde ficam os criminosos que praticam crimes sexuais.
O Conselho Tutelar do município acompanhou a operação e vai cuidar de encaminhar a vítima para as redes de assistência social, saúde e exames necessários.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Estupro de vulnerável Polícia Civil Rio Bananal ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois suspeitos foram presos no Rio de Janeiro após investigações da Polícia Civil do Espírito Santo
Família do ES perde R$ 400 mil em golpe na compra de carro de luxo
Imagem de destaque
Dicas de lugares para fazer piquenique no Espírito Santo
Jogadores comemoram gol de Paquetá em Flamengo x Independiente Medellín
Flamengo goleia Independiente Medellín por 4 a 1 na Copa Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados