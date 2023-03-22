Pai é preso em flagrante por estuprar filha de 12 anos em Rio Bananal

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (22), suspeito de estuprar a própria filha, de 12 anos, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito ameaçava a menina e a mãe dela de morte. Na delegacia ele foi interrogado e confessou os abusos.
Os policiais foram até a casa onde a vítima vivia com o suspeito com objetivo de cumprir mandado de prisão preventiva contra ele. Chegando no local, os policiais constataram que a menina tinha sido estuprada novamente naquela manhã. Por isso, além do mandado de prisão, o homem também foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.
O suspeito foi levado para a Delegacia de Rio Bananal, e confessou os crimes. Segundo a Polícia Civil, o homem será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, local onde ficam os criminosos que praticam crimes sexuais.
O Conselho Tutelar do município acompanhou a operação e vai cuidar de encaminhar a vítima para as redes de assistência social, saúde e exames necessários.