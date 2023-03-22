Estudante é hackeada por perfil falso de restaurante da Praia do Canto

A estudante Miriã Cordeiro Nunes, de 19 anos, caiu em um golpe e teve a conta do Instagram hackeada; à direita, parte da conversa dela com os criminosos Crédito: Acervo pessoal | Montagem A Gazeta

Uma capixaba de 19 anos caiu em um golpe e teve a conta do Instagram hackeada, após ser enganada por criminosos que se passaram por um restaurante conhecido da Praia do Canto , em Vitória . No último sábado (18), ela acreditou que participaria do sorteio de uma garrafa de vinho e passou dados pessoais, permitindo a invasão.

Moradora da Serra, a estudante Miriã Cordeiro Nunes tinha vontade de ir ao estabelecimento e seguia a página oficial há pouco tempo. Cientes do interesse, os bandidos entraram em contato com ela por um perfil falso – que usa várias fotos do verdadeiro (incluindo a de perfil) e tem quase a mesma biografia.

À esquerda, o perfil falso usado pelos criminosos; à direita, o perfil verdadeiro do restaurante Crédito: Reprodução | Montagem A Gazeta

"Visualmente, os perfis eram os mesmos, apesar de o número de seguidores e imagens serem bem diferentes. Infelizmente, na hora eu não me atentei aos detalhes e passei os meus dados pessoais. Só descobri que tinha caído em um golpe no domingo (19), quando perdi o acesso ao meu Instagram."

Para conseguir entrar na conta da vítima, os criminosos pediram alguns dados pessoais dela e pediram que a jovem enviasse o link que seria recebido por mensagem de texto (SMS). Por meio dele, eles conseguiram redefinir a senha e monopolizar o acesso ao perfil da estudante capixaba.

"Fiquei muito assustada, porque não tinha mais acesso e podia ter minha privacidade divulgada. Eles ainda usaram o meu perfil e minhas fotos para tentar aplicar outros golpes" Miriã Cordeiro Nunes - Estudante

De acordo com ela, os bandidos bloquearam familiares e amigos próximos, no intuito de evitar denúncias. Se passando por Miriã, eles anunciavam um esquema de "investimento", no qual a pessoa faria um pix e receberia o dobro do valor logo em seguida, garantindo até reembolso em caso de "falha".

"Eles fazem como se fosse um story meu e usam a minha foto, acredito que para fazer os seguidores acreditarem. Fiquei sabendo por meio de prints (capturas de tela) que recebi de amigos que não acreditaram ser eu. Logo depois, eu já reportei o problema ao Instagram e registrei um boletim de ocorrência", contou.

Exemplos de postagens que criminosos faziam, se passando por Miriã Cordeiro Nunes Crédito: Reprodução | Montagem A Gazeta

Frustrada pelo golpe, ela entrou em contato com a reportagem de A Gazeta para que o assunto tivesse visibilidade e, assim, evitar que haja mais vítimas. "Fiquei animada com o possível sorteio e por ser um restaurante que tinha vontade de ir. Mais gente pode estar nessa situação", ressaltou Miriã.

"Eu não espero nada em relação à minha conta, até porque já fiz outra. Só espero que a polícia se preocupe em achar as pessoas que estão fazendo isso, porque o número de seguidores do perfil falso é grande (8,4 mil). Espero que também fiquem mais atentos para evitar esse tipo de coisa", concluiu.

Entenda o golpe e saiba como não cair

À frente da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, o delegado Brenno Andrade explicou que esse tipo de golpe é conhecido como "phishing" – caracterizado por criminosos que se passam por estabelecimentos ou instituições, no intuito de obter dados pessoais das vítimas.

"Esses golpes são muito comuns, e a pessoa precisa desconfiar. Ao receber uma mensagem de promoção ou voucher, não passe códigos ou links. A verificação em duas etapas também é muito importante. Se você já caiu, é essencial avisar amigos e parentes para que eles não façam transferências", orientou.

Segundo o delegado, a Polícia Civil não tem qualquer atuação na recuperação da conta nas redes sociais. Por isso, é importante que a vítima entre em contato com o aplicativo para recuperar o acesso. Em uma postagem fixada no próprio perfil, Brenno Andrade dá o passo a passo para quem precisa.

"Se a vítima não conseguir fazer a recuperação, ela pode registrar o boletim de ocorrência e pedir ao delegado para enviar um ofício ao Instagram, por exemplo. Uma ação judicial também pode surtir o mesmo efeito. No entanto, em geral, esses dois processos são mais demorados", esclareceu.

De acordo com Brenno Andrade, os criminosos que aplicam esse tipo de golpe estão cometendo estelionato, por obter vantagem de forma indevida. "Quando há fraude eletrônica, com a vítima passando dados pessoais, o crime é considerado mais grave, com pena de quatro a oito anos de prisão", concluiu.

O caso de Miriã Cordeiro Nunes segue sendo investigado pela Delegacia Regional da Serra.

Restaurante faz alerta

A Gazeta, o Wine Garden ressaltou que o problema tem afetado vários restaurantes de Vitória, do Espírito Santo e do Brasil e afirmou que faz postagens diárias nos stories, alertando as pessoas que o único perfil oficial do estabelecimento é o Procurado pela reportagem de, o Wine Garden ressaltou que o problema tem afetado vários restaurantes de Vitória, do Espírito Santo e do Brasil e afirmou que faz postagens diárias nos stories, alertando as pessoas que o único perfil oficial do estabelecimento é o @winegarden_es