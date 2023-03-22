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Golpe

Mulher tenta sacar dinheiro em shopping e acaba presa em Vila Velha

Atendente de lotérica observou que cliente usava documentos de outra pessoa e que já tinha ido ao local nos últimos dias para outro saque

Publicado em 22 de Março de 2023 às 14:51

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 mar 2023 às 14:51
Uma mulher foi presa ao tentar sacar R$ 2,5 mil em uma lotérica de shopping utilizando documentos de outra pessoa, em Vila Velha, na tarde de terça-feira (21). O atendente desconfiou do que estaria acontecendo e acionou o segurança do estabelecimento comercial, localizado em Boa Vista.

Confissão

A Polícia Militar esteve no local, e, segundo a corporação, Alícia Hillary Monteiro de Paulo confessou tratar-se de um golpe e que já havia feito operações semelhantes pelo menos seis vezes desde o início do mês (dia 8 de março), quando veio de São Paulo para o Espírito Santo.

A desconfiança

A mulher, que não teve a idade divulgada, tentou sacar o valor com uma identidade e o cartão de uma outra pessoa. O atendente, no entanto, lembrou que a suspeita foi à lotérica no último dia 15 para sacar R$ 2,3 mil com documentos de terceiros. Ele desconfiou da ação, chamou o segurança do shopping, que acionou a Polícia Militar. 

O esquema

Alícia afirmou à polícia que aplicava o golpe a pedido de um homem, e que ele teria passado os documentos com o pedido do saque. No entanto, afirmou não saber quem era o "mandante", mas explicou que:
  • Uma terceira pessoa fazia a solicitação da segunda via do cartão da vítima
  • Em posse de documentos falsos e retirava o novo cartão
  • Com o novo cartão em mãos, realizada saques em nome da vítima

Na cadeia

 A suspeita foi detida e levada para a 2ª Delegacia Regional, onde foi autuada em flagrante por estelionato e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A reportagem tenta localizar a defesa da mulher presa. O espaço segue aberto.

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