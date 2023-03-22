Mulher tenta sacar dinheiro em shopping e acaba presa em Vila Velha

Uma mulher foi presa ao tentar sacar R$ 2,5 mil em uma lotérica de shopping utilizando documentos de outra pessoa, em Vila Velha, na tarde de terça-feira (21). O atendente desconfiou do que estaria acontecendo e acionou o segurança do estabelecimento comercial, localizado em Boa Vista.

Confissão

A Polícia Militar esteve no local, e, segundo a corporação, Alícia Hillary Monteiro de Paulo confessou tratar-se de um golpe e que já havia feito operações semelhantes pelo menos seis vezes desde o início do mês (dia 8 de março), quando veio de São Paulo para o Espírito Santo.

A desconfiança

A mulher, que não teve a idade divulgada, tentou sacar o valor com uma identidade e o cartão de uma outra pessoa. O atendente, no entanto, lembrou que a suspeita foi à lotérica no último dia 15 para sacar R$ 2,3 mil com documentos de terceiros. Ele desconfiou da ação, chamou o segurança do shopping, que acionou a Polícia Militar.

O esquema

Alícia afirmou à polícia que aplicava o golpe a pedido de um homem, e que ele teria passado os documentos com o pedido do saque. No entanto, afirmou não saber quem era o "mandante", mas explicou que:

Uma terceira pessoa fazia a solicitação da segunda via do cartão da vítima

Em posse de documentos falsos e retirava o novo cartão

Com o novo cartão em mãos, realizada saques em nome da vítima

Na cadeia

A suspeita foi detida e levada para a 2ª Delegacia Regional, onde foi autuada em flagrante por estelionato e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).