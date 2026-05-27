Acidente entre carros e caminhão-tanque interdita trecho da BR 101 em Ibiraçu

Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão-tanque interditou parcialmente a pista no km 210 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (27). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida frontal aconteceu por volta das 6h10. O trânsito flui nos dois sentidos, mas com desvio.





A PRF informou que um motorista ficou ferido, mas não divulgou em qual veículo a vítima estava. Com o impacto, o caminhão-tanque tombou no acostamento da rodovia, enquanto os dois carros ficaram com as latarias amassadas.





Segundo a PRF, há lentidão para os motoristas que passam pelo local. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração da via, para obter mais informações sobre as condições do trânsito e o estado de saúde da vítima, e aguarda retorno.