OAB alerta para golpe em que criminosos se passam por advogados no ES

A Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES)
lançou um alerta nesta quarta-feira (18), envolvendo golpes no WhatsApp com criminosos que se passam por advogados no Estado. Os golpistas entram em contato com as vítimas, alegam que elas teriam recursos a receber e pedem dinheiro para ajudar com o procedimento.
O golpe ocorre em algumas localidades do Brasil e também no território capixaba, segundo o secretário-geral da OAB-ES, Alberto Nemer Netto.
Os golpistas conseguem dados de processos judiciais que contem os nomes das vítimas, em consulta pública na internet, e entram em contato com os autores das ações usando o nome e a logomarca de escritórios de advocacia.
Durante o contato com as vítimas, os criminosos dizem que elas têm dinheiro de indenização disponível e enviam até certidões supostamente emitidas pelo Tribunal de Justiça. Mas, para conseguir receber esses recursos, as vítimas têm que efetuar pagamentos aos golpistas, que prometem ajudar nos trâmites para o recebimento da quantia.
“Ao receber esta mensagem, antes de tomar qualquer ação, como clicar em links, ligar para números de telefones indicados ou enviar dados solicitados, entre em contato com o escritório pela qual o criminoso diz pertencer e verifique a veracidade da informação, não caiam na balela de acreditar que se trata de uma urgência, e caso não enviem o valor, não terão mais direito ao valor estabelecido na ação. A OAB-ES está à disposição para esclarecer qualquer dúvida”, ressalta Alberto Nemer Netto.
O advogado Wiler Coelho Dias, sócio do escritório Murta & Coelho Advogados, explica que foi surpreendido, a partir de dezembro de 2022, com diversas reclamações de clientes falando que alguém do escritório estava entrando em contato pelo WhatsApp.
“Os golpistas estão colocando fotos nossas em perfis falsos e dados do escritório, principalmente em meu nome e do meu sócio, tentando induzir os reclamantes das ações a repassar um valor para liberar uma quantia que eles teriam direito, informando que existe uma pendência, por exemplo, de certidão, e por isso é necessário fazer essa transferência para uma conta”, conta.
No escritório de Dias, foram seis clientes vítimas do golpe, sendo que três acreditaram e acabaram transferindo dinheiro para os criminosos. “Mas muitos acharam a história estranha e ligaram para cá. Estamos passando uma circular para todos nossos clientes ressaltando que ‘nossa equipe de advogados não realiza cobranças de qualquer valor por mensagem WhatsApp ou ligação telefônica’”, evidencia.
“Como os processos são públicos, eles têm acesso a valores, tornando o golpe ainda mais realista. É necessário que a classe advocatícia fique atenta para não cair no golpe”, explica Wiler Coelho Dias.