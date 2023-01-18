OAB alerta para golpe em que criminosos se passam por advogados no ES

- Sempre duvide de mensagens indicando qualquer vantagem: golpistas estudam as vítimas e sabem exatamente quem está mais sujeito a cair neste tipo de crime, o que não impede que qualquer advogado ou advogada não perceba que é golpe e entre nesse “jogo de sedução”. Eles se aproveitam muitas vezes das fraquezas do momento vivenciadas pela vítima;

- Não clique em qualquer link enviado por SMS, não faça ligação para um telefone indicado, como se fosse o número do escritório de advocacia que consta na logo enviada e não receba qualquer tipo de código para, posteriormente, repassá-lo ao golpista. E jamais passe qualquer dado pessoal;

- Desconfie de qualquer página em redes sociais, mesmo que tudo indique que o perfil é verdadeiro, não acredite antes de certificar-se junto ao escritório de advocacia (verdadeiro). Existe uma grande possibilidade desse perfil ter sido hackeado;

- Não apague as mensagens recebidas, elas servirão como prova. Tire prints e denuncie o golpe fazendo um Boletim de Ocorrência em uma Delegacia Virtual:

- Em casos de perfis falsos nas redes sociais, é possível denunciar usando os meios das próprias plataformas.