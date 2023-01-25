Sequência de chefes de Jesus de Nazareth: Geleia, Morango e Panguera Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De frente para o mar, a comunidade de Jesus de Nazareth, em Vitória , é um ponto estratégico para o tráfico de drogas. Pelas águas, chegam armas e entorpecentes. O território fica sob poder do Primeiro Comando de Vitória ( PCV ), maior facção criminosa do Espírito Santo , e o grupo não deixa o local sem uma chefia. Tanto que, quando um é preso, outro assume o posto de imediato.

É o caso de Alexandre Elias Pereira dos Santos, o Panguera, de 25 anos, capturado nesta quarta-feira (25): ele estava no comando do morro desde que o antecessor foi preso, em outubro do ano passado. Seguindo os passos do "tutor", o suspeito também foi localizado fora de Vitória, em um bairro de Vila Velha aliado ao PCV.

"Tivemos êxito em prendê-lo e ainda com uma certa quantidade de droga. Ele tentou até fugir pelos fundos, mas não teve sucesso", detalhou o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado Romualdo Gianordoli.

Your browser does not support the audio element. Geleia, Morango e Panguera a sequência de chefes do tráfico em Jesus de Nazareth

O criminoso tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico e organização criminosa, e também vai responder em flagrante por tráfico, já que foi encontrado com entorpecentes. Não ficou claro na investigação o motivo do apelido Panguera. Mas, de acordo com o Google, o nome significa "uma pessoa sem noção, quando a pessoa faz uma coisa errada".

Panguera era o homem de confiança de Jeferson da Silva Ramos, o Morango, líder do tráfico de Jesus de Nazareth preso em 21 de outubro de 2022, em Araçás, Vila Velha. Perigoso, Morango era quem dava autorização para ataques e homicídios. Com a captura dele, Panguera assumiu.

Idas ao morro como "empresário"

Assim como Morango, Panguera não morava em Jesus de Nazareth. "Há uma forte aliança deles com bairros como Cobilândia e São Torquato. É como se fosse o mesmo tráfico. Quando eles ascendem à liderança, eles costumam pernoitar longe do morro, mas diariamente vão para o morro como se fosse uma empresa mesmo, para coordenar os trabalhos. E depois voltam para dormir no local", ressaltou o delegado.

Segundo ele, o motivo é simples: para se esconder. "Como eles têm a base no morro, devem pensar que o morro é o lugar mais óbvio que vamos procurá-los, e se sentem mais seguros em outras localidades até mesmo por causa de ataques de inimigos", ponderou Gianordoli.

Chefão com droga em casa não é comum

Na casa de Panguera, dentro de um armário, foram localizadas 99 porções de maconha, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, um aparelho de rádio comunicação e diversos materiais para preparo e embalo de drogas.

Material apreendido na casa de Alexandre Elias Pereira dos Santos, o Panguera Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Isso não é comum para um chefe do tráfico: normalmente, os líderes não ficam com o flagrante, e costumam fazer mais o papel de dar ordens. Segundo o delegado, o fato das drogas estarem com Panguera pode indicar que o comando dele não era tão consolidado.

"Com a prisão do Morango houve uma desorganização muito grande. Começa a ter uma confusão de cargos. O Panguera, apesar de ser o chefe, continuava vendendo droga. Isso não é comum. É como se faltassem funcionários ali, e eles começam a fazer uma ou mais coisas."

Morango também entrou no lugar de traficante

O chefe do Panguera também entrou no lugar de outra figura forte de Jesus de Nazareth: Pablo Bernardes, o Geleia, condenado a sete anos de reclusão, além de prisões provisórias decretadas em ações penais.

Em junho de 2020 ele foi preso em um apartamento de frente para o mar, em Bento Ferreira, Vitória, e estava custodiado em regime fechado na Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA II), em Viana

Pablo Bernardes, o Geleia, líder do tráfico de Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Mesmo atrás das grades, ele continuava sendo a maior liderança de Jesus de Nazareth. Morango, que assumiu o posto de chefe, mandava informações direto para Geleia na cadeia.