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Sicário IV

Suspeito de chefiar tráfico de bairro de Vitória é preso em Vila Velha

Alexandre Elias Pereira dos Santos, vulgo "Panguera", de 25 anos assumiu o comando do bairro Jesus de Nazareth após a prisão de Jeferson da Silva, vulgo "Morango", em outubro de 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2023 às 16:42

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 16:42

Alexandre Elias Pereira dos Santos, vulgo
Alexandre Elias Pereira dos Santos, vulgo "Panguera", de 25 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Apontando pela polícia como chefe do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, Alexandre Elias Pereira dos Santos, vulgo "Panguera", de 25 anos, foi detido em São Torquato, em Vila Velha. Ele foi preso nesta quarta-feira (25) por policiais civis do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).
Na ação, foram apreendidas drogas, aparelhos celulares, balança de precisão, rádio comunicador e materiais para preparo e embalo de entorpecentes.
De acordo com a Polícia Civil, as equipes realizaram diligências, após receberem denúncia de que o investigado, com mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, suspeito de gerenciar uma boca de fumo em Jesus de Nazareth, em Vitória, estaria escondido em uma residência, no Bairro São Torquato.
Na residência, estavam o suspeito e uma mulher de 25 anos. Foram realizadas buscas e localizadas no quarto do casal, foram encontrados 99 porções de maconha, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, um aparelho de rádio comunicação e diversos materiais para preparo e embalo de entorpecentes.
Material apreendido na casa do suspeito
Drogas, material para embalo de entorpecentes, celulares e balança de precisão também foram apreendidos na operação Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O superintendente de Polícia Especializada, delegado Romualdo Gianordoli, informou que o conduzido era alvo da Operação Sicário IV e, desde a prisão de Jeferson da Silva Ramos, vulgo “Morango”, em outubro do ano passado, havia se tornado chefe do tráfico no bairro Jesus de Nazareth. A prisão foi realizada após intenso trabalho de inteligência do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT).

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