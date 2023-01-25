Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perigo em Ibiraçu

Motoristas se arriscam para tirar selfie com estátua de Buda gigante no ES

Condutores cometem infrações, com multas de até R$ 880, apenas para registrar uma foto no ponto turístico que fica às margens da BR 101; trecho possui acesso e estacionamento amplo aos interessados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2023 às 16:07

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 16:07

Motoristas se arriscam para tirar selfie com estátua de Buda gigante no ES
Buda gigante fica nas margens da BR 101, em Ibiraçu, na Região Norte do Espírito Santo Crédito: Célio Ferreira
A estátua do Buda gigante do Mosteiro Zen Budista, que fica em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, atrai turistas de todos os cantos que vão ao local para tirar fotos com a estrutura. Mas, por causa da vontade de tirar o clique perfeito, motoristas estão se arriscando e muitas vezes cometendo infrações de trânsito gravíssimas na BR 101.
Isso acontece porque a estrutura, a segunda maior estátua de Buda do mundo, fica às margens da rodovia e, antes mesmo de ser oficialmente inaugurada, já tinha virado ponto turístico no estado por chamar a atenção de quem passa pela região.
Um registro feito pela TV Gazeta mostra um motociclista parando em um local proibido para tirar fotos. Ele fica vários minutos, faz vários cliques, escolhe a melhor opção e depois vai embora.

Infrações

Segundo o inspetor Lyra, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), transitar com o veículo em marcas de canalização, é infração gravíssima, com multa de R$880,41 e perda de sete pontos na carteira.
Ainda de acordo com ele, estacionar o veículo sobre marcas de canalização é infração grave, com multa de R$193, remoção do veículo e perda de cinco pontos na carteira.
Em uma outra imagem, é possível ver uma senhora que saltou de um caminhão para tirar fotos na beira da estrada.
Motoristas se arriscam para tirar selfie com estátua de Buda gigante no ES
Senhora desce do caminhão para tirar fotos do Buda na beira da estrada Crédito: Célio Ferreira
Outro flagrante da reportagem da TV Gazeta mostra um caminhão que parou no acostamento na rodovia no sentido contrário e todos os integrantes desceram para tirar selfies. O caso é uma infração leve, com multa de R$88,38 e remoção do veículo.
Motoristas se arriscam para tirar selfie com estátua de Buda gigante no ES
Motoristas se arriscam para tirar selfie com estátua de Buda gigante no ES Crédito: Célio Ferreira
A infração aumenta se o condutor, antes de estacionar, transita pelo acostamento. A multa vai para R$880,41 e a infração vira gravíssima, com perda de sete pontos na carteira.
De acordo com a PRF, flagras de pessoas parando os veículos em locais proibidos são frequentes no local onde fica o Buda.
"Os usuários, principalmente turistas, ao se depararem com a estátua do buda, resolvem muitas vezes frear bruscamente para visualizar a estátua. Alguns inclusive, mesmo em trânsito, querem tirar fotos"
Rodrigo Nichetti - Agente da PRF
Dirigir o veículo segurando ou manuseando telefone celular é uma infração média, com multa de R$130,16, e perda de quatro pontos na carteira.
Com informações do G1ES

Veja Também

Grave acidente interdita rodovia em Nova Venécia

Cliente é rendido em distribuidora e tem carro roubado na Serra

Após 3 anos da pior enchente, Cachoeiro tenta impedir novos desastres

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Ibiraçu ES Norte Buda gigante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados