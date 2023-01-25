(veja acima). Um homem foi rendido por dois criminosos armados em uma distribuidora no bairro José de Anchieta, na Serra . Ele tinha acabado de fazer um pedido, quando os suspeitos apareceram e mandaram que ele entregasse as chaves do carro – no qual estavam a mulher dele, o filho de 11 anos e o neto de quatro meses, que precisaram descer. O crime aconteceu no início da noite dessa terça-feira (24), e câmeras de segurança flagraram a ação

TV Gazeta, que foi até a base e chegou a pedir socorro. Os criminosos passaram com o automóvel em frente ao destacamento da PM, e o homem mostrou que era o veículo dele. O estabelecimento comércio fica a cerca de 100 metros de um posto da Polícia Militar . A vítima contou à repórter Daniela Carla, da, que foi até a base e chegou a pedir socorro. Os criminosos passaram com o automóvel em frente ao destacamento da PM, e o homem mostrou que era o veículo dele.

Ele, então, pediu aos policiais que fossem atrás do carro, mas teria sido informado de que eles não poderiam abandonar o posto vazio. Depois, segundo o homem, os policiais disseram que outras equipes fizeram buscas pelos criminosos, mas que eles não foram encontrados. A vítima ficou indignada.

Your browser does not support the audio element. Cliente é rendido em distribuidora e tem carro roubado na Serra

Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que os suspeitos também levaram um aparelho celular das vítimas. De acordo com a corporação, após o homem ir até a unidade da PM, as informações foram imediatamente repassadas ao Ciodes, via rádio, e as equipes de patrulhamento realizaram buscas.

Questionada sobre a atitude dos militares que, segundo a vítima, informaram que não poderiam abandonar o posto para ir atrás dos criminosos quando estes foram avistados, a Polícia Militar não respondeu.