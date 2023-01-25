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Policial flagra agressão a mecânico e atira em suspeitos em Vitória

PM da reserva seguia até uma oficina nessa terça-feira (24), quando se deparou com o grupo agredindo a vítima; houve troca de tiros e três criminosos foram detidos
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 jan 2023 às 11:50

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 11:50

Dois homens foram baleados após um policial militar da reserva flagrar uma agressão em uma oficina mecânica, no bairro Bonfim, em Vitória, na tarde dessa terça-feira (24). O agente seguia até o local quando viu cinco indivíduos armados, espancando o mecânico. Ele tentou impedir e atirou contra o grupo, que revidou, dando início a uma troca de tiros.
De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos foram atingidos pelos disparos e socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital. Um terceiro acabou detido durante buscas na região e os outros dois conseguiram fugir.
Morro do Bonfim, em Vitória, onde houve confronto entre a PM e traficantes, na divisa com o Bairro da Penha
Morro do Bonfim, em Vitória, onde houve confronto entre o PM e os criminosos Crédito: Arquivo AG
Segundo boletim de ocorrência, o mecânico acredita que um jovem de 19 anos tenha ligado para os criminosos pois, pouco antes das agressões, estava no quintal do mecânico com outras pessoas. Um dos suspeitos baleados, de 35 anos, seria o pai do rapaz. No entanto, não há informações sobre a motivação.
Polícia Civil esclareceu que a ocorrência foi entregue no Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Os suspeitos de 23 e 35 anos foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Já o outro, de 21 anos, foi autuado em flagrante pelo mesmo crime e será encaminhado ao sistema prisional quando sair do hospital.
Policial flagra agressão a mecânico e atira em suspeitos em Vitória

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