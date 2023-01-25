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Transtorno

Rio transborda e deixa São José do Calçado debaixo d'água; veja fotos

Rio Calçado subiu 3 metros, alagou o Centro da cidade e interditou a rodovia que faz ligação com Guaçuí; Defesa Civil ainda contabiliza desalojados
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jan 2023 às 10:06

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 10:06

O município de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, amanheceu com diversos pontos ainda debaixo de água. A chuva forte na noite dessa terça-feira (24) alagou o Centro, interditou uma rodovia e destruiu calçamentos. Segundo a Defesa Civil Municipal, o Rio Calçado subiu mais de 3 metros e transbordou.
Com a inundação, a região central da cidade, onde fica boa parte dos estabelecimentos comerciais, foi alagada e teve parte das vias danificada. Na manhã desta quarta-feira (25), comerciantes limpavam as lojas e contabilizavam os prejuízos. No Centro, a água entrou em, pelo menos, 20 casas.

Rio transborda e alaga São Jose do Calçado

Na região ribeirinha, perto da rodoviária municipal, residências também estão alagadas, com á agua chegando a mais de um metro de altura. A Prefeitura de São José do Calçado informou que ainda contabiliza o número de desalojados e trabalha na limpeza das ruas.
Os acessos ao município também foram prejudicados. A ES 484, que liga a cidade a Guaçuí, precisou ser interditada. A previsão era de liberação na manhã desta quarta-feira (25). Segundo informações da Defesa Civil local, estradas do interior também foram prejudicadas com quedas de barreiras.

Atualizações

Segundo o secretário de administração da Prefeitura de São José do Calçado, Cláudio Canova, pelo menos 500 km de estradas rurais ficaram interditadas por barreiras. O órgão informou que começou nesta quarta (25) o trabalho de desobstrução das vias.
Ademais, a comunidade de Tonico Raposo, onde vivem cerca de 20 famílias, está isolada por causa da estrada que está interditada e uma ponte caiu. Casas não foram atingidas, somente as áreas de acesso.
De acordo com a secretaria de assistências social não há famílias desabrigadas. No entanto, 12 pessoas ficaram desalojadas e estão na casa de parentes. O município ainda faz levantamentos para decidir se decreta situação de emergência.

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