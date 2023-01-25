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Após denúncias

Clínica veterinária é interditada em Vila Velha por irregularidades

No local, que fica no bairro Garoto, a prefeitura flagrou medicamentos vencidos, ausência de licença ambiental e condições sanitárias inadequadas, entre outras irregularidades
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 jan 2023 às 09:17

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 09:17

Clínica veterinária interditada após denúncia de irregularidades
Clínica veterinária interditada após denúncia de irregularidades Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
Uma clínica veterinária localizada no bairro Garoto, em Vila Velha, foi interditada nesta terça-feira (24) após denúncias de irregularidades. No local, durante fiscalização de equipe da prefeitura, foram flagrados medicamentos vencidos, ausência de licença ambiental, condições sanitárias inadequadas, falta de procedimentos básicos de esterilização de materiais cirúrgicos e presença de materiais inadequados e conflitantes com os materiais de uso em cirurgias.
A Prefeitura de Vila Velha informou que a ação, que contou com equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Guarda Municipal, foi planejada após um ofício encaminhado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, em que foi solicitada fiscalização do Bem-Estar Animal na clínica após inspeção do próprio CRMV-ES.
Além das irregularidades, a clínica não possui registro junto ao CRMV-ES, órgão que fiscaliza a Medicina Veterinária no Espírito Santo.
O Diretor de Bem Estar Animal, Celso Christo, relatou que as condições são incompatíveis com a realização de procedimentos cirúrgicos e internação clínica, e que o proprietário da clínica precisará se adequar. "Somente após a emissão do relatório de adequações e o cumprimento das medidas saneadoras é que o proprietário da clínica poderá solicitar o retorno das atividades de maior complexidade, como internação clínica e procedimentos cirúrgicos".
Clínica veterinária é interditada em Vila Velha por irregularidades
"O objetivo da ação foi atuar diretamente na estrutura física da empresa e nos procedimentos médicos veterinários, que podem causar consequências na saúde dos animais, seja por imperícia, imprudência ou negligência, gerando invariavelmente maus tratos nos animais atendidos"
Celso Christo - Diretor de Bem Estar Animal
A secretária interina de Meio Ambiente de Vila Velha, Isabela Igreja, ressaltou que o dever da secretaria é proteger a população de práticas abusivas, que degradam não somente o meio ambiente, mas a saúde humana e animal. 
“É difícil conseguir entender como ainda existem profissionais que não se adequaram à realidade atual e continuam trabalhando desta forma. Continuaremos nosso trabalho, com o apoio da população, ao Bem Estar Animal.”
A Diretoria de Bem Estar Animal recebe denúncias de maus-tratos a animais por meio do telefone 162 ou da Ouvidoria Municipal (clique neste link). 

O outro lado

A empresa Bixus's Veterinária disse, por meio de nota, que a empresa teve suas atividades interditadas para realização de procedimentos cirúrgicos, sendo que as demais atividades continuam ativas, tendo o prazo de 30 dias para defesa, conforme legislação municipal. 
Esclarece ainda que após recebimento do ato n°20741, durante a fiscalização, aguarda a confecção do auto de constatação por um médico veterinário para elaborar a defesa técnica adequada.
"O fato de vir a público apresenta uma ação precipitada, com informações falsas e fantasiosas, não espelhando a realidade dos fatos. Reitera-se que, tão logo os fatos se esclareçam, tomará as medidas cabíveis, observando seu direito constitucional a ampla defesa e contraditório", afirmou por meio de nota.
Ainda de acordo com a nota, a empresa, que tem mais de dois anos, segue à disposição dos órgãos competentes para o esclarecimento dos fatos. 

Confusão por nomes semelhantes

Os responsáveis pela Clínica Bixus, localizada em Vitória, entraram em contato com A Gazeta, e explicaram, em nota, que o pet shop citado na reportagem não possui nenhum tipo de ligação com a mesma, embora os nomes dos dois estabelecimentos sejam semelhantes.  Confira abaixo o posicionamento na íntegra:

Esclarecimento aos clientes

A BIXUS PET SHOP LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 21.532.277/0001-35, com sede na Rua Carmelia Maria de Souza, nº 81, Vitória, Espírito Santo, vem a público, através de sua assessoria jurídica, manifestar-se sobre os fatos a seguir:

 Hoje, 25 de janeiro de 2023, foram publicadas notícias por portais jornalísticos informando sobre a interdição de uma clínica veterinária, em Vila Velha, por diversas irregularidades. Nas notícias foram divulgadas imagens que indicam que a clínica veterinária utiliza, indevidamente, o nome “Bixus”, para a sua identificação.

A BIXUS PET SHOP LTDA. informa que não possui qualquer relação com a clínica interditada em Vila Velha. A clínica interditada, inclusive, já foi notificada extrajudicialmente para deixar de usar o nome “Bixus”. Porém, até o momento, a clínica interditada continua utilizando o nome “Bixus”, de forma totalmente ilegal.

A BIXUS PET SHOP LTDA. jamais esteve envolvida em qualquer irregularidade e nunca foi interditada por autoridades.

A BIXUS PET SHOP LTDA. tem somente uma clínica localizada em Vitória, não possuindo qualquer filial em Vila Velha ou outra localidade.

A BIXUS PET SHOP LTDA. informa que adotará todas as providências judiciais cabíveis, inclusive indenizatórias, contra a clínica interditada a fim de que deixe de utilizar de forma imediata o nome “Bixus”.

A BIXUS PET SHOP LTDA. está funcionando normalmente e sempre de portas abertas para atender os seus clientes.

Atualização

25/01/2023 - 3:48
Após a publicação desta matéria, a Bixus, clínica veterinária com nome semelhante ao estabelecimento citado na reportagem, mas que fica em Vitória, entrou em contato com A Gazeta e explicou não ter nenhuma ligação com o pet shop interditado. O texto foi atualizado.  

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