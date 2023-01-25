Clínica veterinária é interditada em Vila Velha por irregularidades

A BIXUS PET SHOP LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 21.532.277/0001-35, com sede na Rua Carmelia Maria de Souza, nº 81, Vitória, Espírito Santo, vem a público, através de sua assessoria jurídica, manifestar-se sobre os fatos a seguir:



Hoje, 25 de janeiro de 2023, foram publicadas notícias por portais jornalísticos informando sobre a interdição de uma clínica veterinária, em Vila Velha, por diversas irregularidades. Nas notícias foram divulgadas imagens que indicam que a clínica veterinária utiliza, indevidamente, o nome “Bixus”, para a sua identificação.



A BIXUS PET SHOP LTDA. informa que não possui qualquer relação com a clínica interditada em Vila Velha. A clínica interditada, inclusive, já foi notificada extrajudicialmente para deixar de usar o nome “Bixus”. Porém, até o momento, a clínica interditada continua utilizando o nome “Bixus”, de forma totalmente ilegal.

A BIXUS PET SHOP LTDA. jamais esteve envolvida em qualquer irregularidade e nunca foi interditada por autoridades.

A BIXUS PET SHOP LTDA. tem somente uma clínica localizada em Vitória, não possuindo qualquer filial em Vila Velha ou outra localidade.

A BIXUS PET SHOP LTDA. informa que adotará todas as providências judiciais cabíveis, inclusive indenizatórias, contra a clínica interditada a fim de que deixe de utilizar de forma imediata o nome “Bixus”.

A BIXUS PET SHOP LTDA. está funcionando normalmente e sempre de portas abertas para atender os seus clientes.

