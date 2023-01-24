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De pernas para o ar

Manequim dentro de buraco em rodovia chama atenção em Aracruz

O boneco foi colocado na Rodovia Primo Bitti, na localidade de Barra do Riacho, em Aracruz. A estrada é alvo de críticas dos moradores devido aos buracos que causam transtornos e acidentes no local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 jan 2023 às 18:57

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 18:57

Manequim dentro de buraco em rodovia chama atenção em Aracruz
Manequim dentro de buraco em rodovia chama atenção em Aracruz Crédito: Redes Sociais
Um manequim foi colocado dentro de um buraco na Rodovia Primo Bitti (ES 456), na localidade de Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. De pernas para cima e salto alto, a cena chama a atenção de quem passa pelo local e nas redes sociais. A estrada é alvo de críticas constantes dos moradores devido aos buracos que causam transtornos e acidentes no local.
O manequim colocado no trecho também serve de sinalização para os motoristas. Com as chuvas, poças de lama também se formaram na rodovia, o que dificulta ainda mais a passagem, já que os condutores precisam se arriscar sem saber a profundidade dos buracos.
Em uma publicação, uma moradora diz: “Será que estão esperando acontecer uma tragédia nesta rodovia Primo Bitti para tomar providências? Vamos chamar atenção pras autoridades para resolver isso”, afirma.
Em outra, uma pessoa diz que os marcadores já estão cansados de cair nos buracos da via.
De pernas para cima e salto alto a cena chama a atenção de quem passa pelo local e nas redes sociais. Crédito: Redes sociais
A reportagem de A Gazeta procurou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) para saber se há planejamento de obras para melhorar as condições da via. Em nota, a autarquia informou que, nesta quarta-feira (25), deslocou uma equipe para realizar manutenção na via e que já esteve no local fazendo a "conserva rodoviária" duas vezes após o início das chuvas.
Acrescentou ainda que, "devido ao elevado índice pluviométrico verificado nos últimos meses, as equipes não conseguem responder de imediato as demandas surgidas". "O DER-ES pede a compreensão da população uma vez que as equipes estão trabalhando de forma ininterrupta a fim de que todos os trechos avariados sejam consertados", concluiu.

Atualização

25/01/2023 - 10:51
O DER-ES informou que enviou uma equipe nesta quarta-feira (25) para fazer o reparo necessário na Rodovia Primo Bitti (ES 456). O texto foi atualizado.

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