Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

“Situação é desesperadora”, diz prefeito sobre temporais em Mimoso do Sul

Diversas ruas ficaram alagadas, bem como casas na tarde desta terça-feira (24). A condição, segundo moradores e a própria prefeitura, piorou em relação ao dia anterior
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

24 jan 2023 às 19:13

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 19:13

Depois da chuva forte que caiu nesta-segunda (23), em Mimoso do Sul, deixar várias ruas alagadas, o problema voltou a acontecer na tarde desta terça-feira (24) e, além de ruas, casas foram prejudicadas com a invasão da água nas residências.
O prefeito Peter Costa definiu a situação como “desesperadora”. Ele afirmou que houve muitos estragos e a tendência é piorar. “Chuva acabando com tudo, as ruas já estão todas alagadas, locais que nunca foram alagados estão todos alagados”, pronunciou em vídeo.
Um morador que registrou a situação do município disse que choveu mais nesta terça do que na segunda. “É muita chuva, muita rua alagada”, falou.
Segundo a prefeitura, vários locais ficaram alagados, sendo algum deles os bairros Itapoã, Vista Alegre, Serrano e Vila da Penha, bem como as ruas Dr. José Coelho dos Santos, Espírito Santo, da Serra e as praças Central e da Estação Ferroviária.

Situação inédita

O órgão também informou que muitos lugares que não costumavam, ficaram alagados. Um deles foi o bairro Itapoã. Logo, classificou que essa chuva foi pior do que a de segunda e divulgou um alerta nas redes sociais, veja a seguir:
De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Leonardo Ferreira, muitas ocorrências foram registradas, como quedas de taludes e pessoas que tiveram que sair de casa. No mais, muitos rios subiram de nível, como o Rio Muqui do Sul. “Choveu muita coisa, acabou a cidade, dessa vez detonou tudo”, contou.
O prefeito informou que a Defesa Civil e a equipe de limpeza já estão nas ruas e famílias estão recebendo apoio.

Cachoeiro de Itapemirim

Também choveu em Cachoeiro de Itapemirim. A chuva, que começou no final da tarde desta terça-feira (24) alagou algumas ruas da cidade, como no bairro Nova Brasília, na Avenida Jones Dos Santos Neves, no distrito de Itaoca Pedra e Soturno.
Contudo, o coordenador da Defesa Civil do município, Inácio Darós, disse que não houve chamado de emergência. “A gente continua em alerta pois existe alerta vermelho emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). E o Rio Itapemirim deve subir um pouco, estamos acompanhando”, informou.
Chuva alaga ruas em Cachoeiro de Itapemirim
Devido à chuva, ruas do bairro Nova Brasília (à esquerda) e da Avenida Jones Dos Santos Neves (à direita) ficaram alagadas em Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta

Veja Também

Mimoso do Sul tem sete casos suspeitos de leptospirose em investigação

Cratera gigante em rodovia preocupa motoristas em Mimoso do Sul

Chuva causa queda de barreiras e eleva nível de rio em Mimoso do Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Mimoso do Sul ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados