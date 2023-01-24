“Situação é desesperadora”, diz prefeito sobre temporais em Mimoso do Sul

O prefeito Peter Costa definiu a situação como “desesperadora”. Ele afirmou que houve muitos estragos e a tendência é piorar. “Chuva acabando com tudo, as ruas já estão todas alagadas, locais que nunca foram alagados estão todos alagados”, pronunciou em vídeo.

Um morador que registrou a situação do município disse que choveu mais nesta terça do que na segunda. “É muita chuva, muita rua alagada”, falou.

Segundo a prefeitura, vários locais ficaram alagados, sendo algum deles os bairros Itapoã, Vista Alegre, Serrano e Vila da Penha, bem como as ruas Dr. José Coelho dos Santos, Espírito Santo, da Serra e as praças Central e da Estação Ferroviária.

Situação inédita

O órgão também informou que muitos lugares que não costumavam, ficaram alagados. Um deles foi o bairro Itapoã. Logo, classificou que essa chuva foi pior do que a de segunda e divulgou um alerta nas redes sociais, veja a seguir:

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Leonardo Ferreira, muitas ocorrências foram registradas, como quedas de taludes e pessoas que tiveram que sair de casa. No mais, muitos rios subiram de nível, como o Rio Muqui do Sul. “Choveu muita coisa, acabou a cidade, dessa vez detonou tudo”, contou.

O prefeito informou que a Defesa Civil e a equipe de limpeza já estão nas ruas e famílias estão recebendo apoio.

Cachoeiro de Itapemirim

Também choveu em Cachoeiro de Itapemirim . A chuva, que começou no final da tarde desta terça-feira (24) alagou algumas ruas da cidade, como no bairro Nova Brasília, na Avenida Jones Dos Santos Neves, no distrito de Itaoca Pedra e Soturno.

Contudo, o coordenador da Defesa Civil do município, Inácio Darós, disse que não houve chamado de emergência. “A gente continua em alerta pois existe alerta vermelho emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) . E o Rio Itapemirim deve subir um pouco, estamos acompanhando”, informou.