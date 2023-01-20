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Após enchente

Mimoso do Sul tem sete casos suspeitos de leptospirose em investigação

Secretaria Municipal de Saúde alertou que doença bacteriana é transmitida pela urina de animais infectados, que acaba contaminando a água durante as enxurradas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 jan 2023 às 11:20

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 11:20

Chuva alaga casas e interdita estradas em Mimoso do Sul
Chuva alaga casas em Mimoso do Sul Crédito: Bruna Hemerly
Boa parte da população de Mimoso do Sul sofreu com enchente devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em dezembro do ano passado. Após esse transtorno, mais um problema: sete casos de leptospirose estão sendo investigados pela Secretaria Municipal de Saúde, que explicou que a doença bacteriana é transmitida pela urina de animais infectados – que acaba contaminando a água durante as enxurradas.
Em dezembro de 2022, a cidade ficou de baixo d'água após a chuva que fez muitos córregos transbordarem. Famílias, como a da moradora Ângela Mazzini, no bairro Village da Serra, tiveram a casa toda alagada. “Moro aqui há 30 anos. Já perdi uns oito guarda roupas durante as enchentes”, contou a moradora em entrevista a repórter Alice Souza, da TV Gazeta Sul.

OS CASOS

A doença bacteriana é transmitida pela urina de animais infectados, que acaba contaminado a água durante os alagamentos. A bactéria acaba entrando no organismo do ser humano por meio de alguma ferida, que tenha contato com a água contaminada.
Em 2022, segundo a secretaria de saúde do município, foram notificados 34 casos de leptospirose em Mimoso do Sul, sendo três confirmados e uma morte. Somente nos primeiros 14 dias de janeiro deste ano, sete casos estão sob investigação e duas pessoas precisaram hospitalizadas.
Segundo o secretário de saúde de Mimoso do Sul, Eliédson Vicente Morini, uma dessas pessoas recebeu alta médica e a outra, estava com previsão de sair da unidade hospitalar nos próximos dias.
Para o coordenador de Vigilância em Saúde, Thiago Santiliano, é preciso saber identificar os sintomas para tornar o diagnóstico da leptospirose mais rápido.
“Os sintomas são muito parecidos com os de outras doenças, como a dengue e a febre maculosa, como febre, dor de cabeça, dor no corpo. A leptospirose tem um diferencial que dá dor na panturrilha, nas pernas. Em alguns casos até problemas renais. Se você teve contato com a enchente e 14 dias após apresentou esses sintomas, procure a unidade de saúde do seu bairro”, alertou Santiliano.

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