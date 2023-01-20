Mimoso do Sul tem sete casos suspeitos de leptospirose em investigação

Chuva alaga casas em Mimoso do Sul Crédito: Bruna Hemerly

Em dezembro de 2022, a cidade ficou de baixo d'água após a chuva que fez muitos córregos transbordarem. Famílias, como a da moradora Ângela Mazzini, no bairro Village da Serra, tiveram a casa toda alagada. “Moro aqui há 30 anos. Já perdi uns oito guarda roupas durante as enchentes”, contou a moradora em entrevista a repórter Alice Souza, da TV Gazeta Sul.

OS CASOS

A doença bacteriana é transmitida pela urina de animais infectados, que acaba contaminado a água durante os alagamentos. A bactéria acaba entrando no organismo do ser humano por meio de alguma ferida, que tenha contato com a água contaminada.

Em 2022, segundo a secretaria de saúde do município, foram notificados 34 casos de leptospirose em Mimoso do Sul, sendo três confirmados e uma morte. Somente nos primeiros 14 dias de janeiro deste ano, sete casos estão sob investigação e duas pessoas precisaram hospitalizadas.

Segundo o secretário de saúde de Mimoso do Sul, Eliédson Vicente Morini, uma dessas pessoas recebeu alta médica e a outra, estava com previsão de sair da unidade hospitalar nos próximos dias.

Para o coordenador de Vigilância em Saúde, Thiago Santiliano, é preciso saber identificar os sintomas para tornar o diagnóstico da leptospirose mais rápido.