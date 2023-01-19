Espírito Santo recebe novo alerta de chuva do Inmet

Tempo deve ficar instável durante todo o final de semana Crédito: Fernando Madeira

O início do final de semana deve ser de chuva em pelo menos 14 municípios do Estado. Um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi emitido na manhã dessa quinta-feira (19), cuja validade vai até às 10h desta sexta-feira (20). O aviso de atenção é o da cor amarela, o menor na escala de risco.

De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Apesar disso, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

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No sábado (21), as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora com períodos de sol. O motivo, segundo o Climatempo, é a presença de um cavado meteorológico entre o estado mineiro e capixaba, além da infiltração marítima. A maior ocorrência será na Grande Vitória.

Já no domingo (22), ainda de acordo com o Climatempo, a região metropolitana fica sujeita a temporais e chuva que podem causas transtornos.