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Tempo instável

Espírito Santo recebe novo alerta de chuva do Inmet

Aviso de atenção foi emitido pelo órgão de monitoramento climático, e vale até a manhã desta sexta-feira (20) em 14 municípios capixabas. Confira a lista
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

19 jan 2023 às 19:36

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 19:36

Chuva no ES: nuvens escuras cobrem Vitória e fazem dia virar noite
Tempo deve ficar instável durante todo o final de semana Crédito: Fernando Madeira
O início do final de semana deve ser de chuva em pelo menos 14 municípios do Estado. Um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi emitido na manhã dessa quinta-feira (19), cuja validade vai até às 10h desta sexta-feira (20). O aviso de atenção é o da cor amarela, o menor na escala de risco.
De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Apesar disso, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
  1. Alto Rio Novo
  2. Baixo Guandu 
  3. Brejetuba
  4. Divino de São Lourenço 
  5. Dores do Rio Preto
  6. Guaçuí 
  7. Ibatiba 
  8. Ibitirama 
  9. Irupi 
  10. Iúna 
  11. Laranja da Terra 
  12. Mantenópolis 
  13. Muniz Freire 
  14. Pancas
No sábado (21), as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora com períodos de sol. O motivo, segundo o Climatempo, é a presença de um cavado meteorológico entre o estado mineiro e capixaba, além da infiltração marítima. A maior ocorrência será na Grande Vitória. 
Já no domingo (22), ainda de acordo com o Climatempo, a região metropolitana fica sujeita a temporais e chuva que podem causas transtornos. 
Espírito Santo recebe novo alerta de chuva do Inmet

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