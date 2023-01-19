Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desde domingo (15)

Jovem desaparece após sair de casa no bairro João Goulart em Vila Velha

A estudante saiu de casa levando roupas e itens pessoais; mãe registrou o caso na polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2023 às 18:00

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 18:00

Uma estudante de 14 anos, moradora do bairro João Goulart, na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, desapareceu no último domingo (15), quando saiu de casa sem celular e documentos, levando apenas roupas e itens pessoais. 
À reportagem, a mãe da adolescente contou que escondeu o celular da filha na noite anterior após ler mensagens de Kethely com homens em uma rede social. "No dia seguinte, meu marido levantou às 5h para trabalhar e ela já não estava mais em casa", informou.
A mãe da adolescente registrou o desaparecimento junto à Polícia Civil.

Atualização

23/01/2023 - 2:37
A mãe da adolescente informou que a menina foi encontrada no dia 20 de janeiro em Cobilândia, Vila Velha, e que passa bem. Por conta disso, o nome da jovem e a foto dela foram removidos da publicação. 

Veja Também

Família pede ajuda para encontrar comerciante desaparecido no ES

Entregador desaparece após ver jogo e ir para igreja em Cariacica

Mãe pede ajuda para encontrar filho desaparecido há 3 dias em Iúna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Festa da Penha: Romaria dos Ciclistas altera trânsito em Vitória
Imagem de destaque
Por que os EUA planejam registrar homens automaticamente para alistamento militar obrigatório

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados