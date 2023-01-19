Jovem desaparece após sair de casa no bairro João Goulart em Vila Velha

Uma estudante de 14 anos, moradora do bairro João Goulart, na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, desapareceu no último domingo (15), quando saiu de casa sem celular e documentos, levando apenas roupas e itens pessoais.
À reportagem, a mãe da adolescente contou que escondeu o celular da filha na noite anterior após ler mensagens de Kethely com homens em uma rede social. "No dia seguinte, meu marido levantou às 5h para trabalhar e ela já não estava mais em casa", informou.
A mãe da adolescente registrou o desaparecimento junto à Polícia Civil.
Atualização
23/01/2023 - 2:37
A mãe da adolescente informou que a menina foi encontrada no dia 20 de janeiro em Cobilândia, Vila Velha, e que passa bem. Por conta disso, o nome da jovem e a foto dela foram removidos da publicação.