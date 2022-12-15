Entregador desaparece após ver jogo e ir para igreja em Cariacica

Diocirlandyo Barbosa dos Santos, de 51 anos, é morador do bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica Crédito: Acervo familiar | Montagem A Gazeta

O entregador Diocirlandyo Barbosa dos Santos, de 51 anos, está desaparecido há quase duas semanas. No dia 2 de dezembro, ele assistiu a um jogo da Copa do Mundo com um amigo e, em seguida, foi para uma igreja, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica . Depois disso, a família não soube mais dele.

A filha Luanna Meireles dos Santos conta que o último contato feito com o pai aconteceu no dia anterior ao desaparecimento, pelas redes sociais. "Ele sempre trabalhava viajando, mas nunca ficou sem dar notícias. Ele sempre ligava para mim ou para meus irmãos para falar onde estava", lembra.

Diocirlandyo Barbosa dos Santos, de 51 anos, trabalha como entregador de encomendas e sumiu no último dia 2 de dezembro Crédito: Acervo familiar

Segundo ela, Diocirlandyo mora sozinho, justamente na região em que foi visto pela última vez. Para realizar as entregas, ele usava um carro próprio – que também desapareceu. "O veículo que ele usava sumiu. É uma Fiorino branca, cuja placa é RQS4F65. Não conseguimos encontrá-lo", continua.

De acordo com a família, o entregador tem pele parda, barba grisalha, cabelos e olhos castanhos e aproximadamente 1,80 metro de altura. "Ele também tem uma cicatriz nas costas e outra pequena na testa. Além de uma tatuagem no braço direito, uma na costela e um beija-flor tatuado nas costas."