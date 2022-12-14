Aposentado desaparece após sair para pescar em manguezal em Vitória

Pedro Ribeiro, de 72 anos, é morador de Maria Ortiz, em Vitória, e está desaparecido desde a última segunda-feira (12) Crédito: Acervo familiar

O aposentado Pedro Ribeiro, de 72 anos, está desaparecido desde o final da tarde da última segunda-feira (12), quando saiu para pescar e não voltou para casa, que fica no bairro Maria Ortiz, em Vitória . Para a família, ele afirmou que iria até o manguezal na região e voltaria logo – o que não aconteceu.

"Ele tinha o costume de pescar e já chegou a passar a noite fora, mas nunca sumiu tanto tempo assim. Estamos preocupados porque ele só saiu com a roupa do corpo e com uma garrafinha de água. Ele não levou comida", contou uma das filhas, a manicure Rayrine Constantino Ribeiro, de 33 anos.

Após receberem ligação dos familiares, pescadores que são amigos do Pedro começaram a fazer buscas pelo aposentado. "Naquele dia, eles não encontraram nada. Só na quarta-feira (14) de manhã é que encontraram a rede dele, perto da margem em Maria Ortiz, onde ele costumava ir", disse.

"É angustiante, porque nós ligamos para as autoridades e elas falam que precisamos esperar, e os amigos não encontraram o barco dele, só a rede" Rayrine Constantino Ribeiro - Manicure e filha do desaparecido

Sem lembrar qual roupa Pedro usava quando saiu de casa, a família passou algumas características físicas que podem ajudar a identificar o desaparecido. "Ele tem cabelo grisalho, olhos castanhos, pele negra e um bigode branco. Ele também tem cerca de 1,70 metro de altura e é magro", descreveu a filha.

Na manhã desta quarta-feira (14), os parentes registraram o desaparecimento junto à Polícia Civil , que investiga o caso pela Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas. "Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181) , de forma sigilosa, ou pelo (27) 3137-9065", orientou.