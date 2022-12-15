Mulher pede ajuda em terminal após PM da reserva invadir carro em sinal de Cariacica

Homem invade carro de mulher e ameaça matá-la em Cariacica Crédito: Fabricio Christ

Uma técnica de enfermagem de 60 anos passou por um susto quando estava seguindo para o trabalho na manhã desta quinta-feira (15). Quando ela parou com o carro em um semáforo na BR 262, em frente ao Terminal de Jardim América, em Cariacica, um homem – identificado posteriormente como um policial militar da reserva – invadiu o veículo, a segurou pelo braço e disse que a mataria. Ele não teve o nome divulgado.

Segundo apuração da repórter Dani Carla, da TV Gazeta, o homem, de aproximadamente 40 anos, abriu a porta do carro dizendo que a mataria porque sua família havia sido assassinada e ele teria que se vingar matando alguém.

A técnica em enfermagem contou à reportagem que o PM da reserva a segurou pelo braço, impedindo que ela saísse do veículo. Em um ato de desespero, para pedir ajuda, a mulher jogou o carro para dentro do Terminal de Jardim América e pediu socorro.

A mulher disse que mesmo dentro do terminal, o homem continuou segurando o braço dela, a impedindo de sair do veículo. Depois, ele pegou a chave do automóvel e foi para o teto do carro, que ficou totalmente danificado.

A vítima ainda relatou que ele não estava armado, mas com ele tinha uma bolsa e a ameaçou, ela não sabia o que ele poderia fazer. Quem estava no Terminal de Jardim América ficou bastante assustado com a cena.

Por nota, a Polícia Militar informou que os vigilantes tentaram conter o homem, mas não conseguiram imobilizá-lo porque ele estava "muito agressivo e alterado". Após a chegada da PM, os militares – com ajuda dos vigilantes – conseguiram contê-lo.

Ainda conforme a corporação, inicialmente, ao dialogar com os policiais, o indivíduo se apresentou como policial militar reformado, informação que foi conferida e confirmada pela PM. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC) para ser medicado e avaliado por um médico psiquiatra.