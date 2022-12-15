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Jardim América

Mulher pede ajuda em terminal após PM da reserva invadir carro em sinal de Cariacica

Homem entrou no carro de técnica de enfermagem de 60 anos, que estava parado en um semáforo na BR 262, dizendo que ia matá-la; para escapar, mulher jogou veículo para dentro do terminal

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 07:06

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 dez 2022 às 07:06
Homem invade carro de mulher e ameaça matá-la em Cariacica
Homem invade carro de mulher e ameaça matá-la em Cariacica Crédito: Fabricio Christ
Uma técnica de enfermagem de 60 anos passou por um susto quando estava seguindo para o trabalho na manhã desta quinta-feira (15). Quando ela parou com o carro em um semáforo na BR 262, em frente ao Terminal de Jardim América, em Cariacica, um homem – identificado posteriormente como um policial militar da reserva – invadiu o veículo, a segurou pelo braço e disse que a mataria. Ele não teve o nome divulgado.
Segundo apuração da repórter Dani Carla, da TV Gazeta, o homem, de aproximadamente 40 anos, abriu a porta do carro dizendo que a mataria porque sua família havia sido assassinada e ele teria que se vingar matando alguém.
A técnica em enfermagem contou à reportagem que o PM da reserva a segurou pelo braço, impedindo que ela saísse do veículo. Em um ato de desespero, para pedir ajuda, a mulher jogou o carro para dentro do Terminal de Jardim América e pediu socorro.
A mulher disse que mesmo dentro do terminal, o homem continuou segurando o braço dela, a impedindo de sair do veículo.  Depois, ele pegou a chave do automóvel e foi para o teto do carro, que ficou totalmente danificado. 
A vítima ainda relatou que ele não estava armado, mas com ele tinha uma bolsa e a ameaçou, ela não sabia o que ele poderia fazer. Quem estava no Terminal de Jardim América ficou bastante assustado com a cena.
Por nota, a Polícia Militar informou que os vigilantes tentaram conter o homem, mas não conseguiram imobilizá-lo porque ele estava "muito agressivo e alterado". Após a chegada da PM, os militares – com ajuda dos vigilantes – conseguiram contê-lo.
Ainda conforme a corporação, inicialmente, ao dialogar com os policiais, o indivíduo se apresentou como policial militar reformado, informação que foi conferida e confirmada pela PM. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC) para ser medicado e avaliado por um médico psiquiatra.

Atualização

15/12/2022 - 12:13
Após publicação desta matéria, a reportagem confirmou com a Polícia Militar que o homem envolvido na confusão é um policial militar da reserva. O título e o texto foram atualizados.

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