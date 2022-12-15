'Operação Kreator': gerente do tráfico de morro de Vitória é preso

Um homem de 22 anos apontado pela Polícia Civil como gerente do tráfico do Morro do Cruzamento, em Vitória, foi preso na manhã desta quarta-feira (14) no Morro do Macaco, em Tabuazeiro. Ele era um dos alvos da Operação Kreator, que visa organizações criminosas que atuam no Espírito Santo.
O suspeito foi preso durante cumprimento de mandado de prisão temporária pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.
“Ele era gerente do tráfico do Morro do Cruzamento, em Vitória, e integrante de a uma organização criminosa que age em diversos bairros, inclusive, no Morro do Macaco, e que tem uma forte ligação com uma organização do Rio de Janeiro”, contou o titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Romualdo Gianordolli.
O nome do preso não foi divulgado. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
Em novembro deste ano, o DHPP deu início à Operação Kreator nos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra. Durante a ação, quatro pessoas foram presas. Também foram apreendidos dois veículos: uma BMW e o um Ford Fusion, além de 420 pinos de cocaína e uma pistola calibre 380.