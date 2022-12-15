'Operação Kreator': gerente do tráfico de morro de Vitória é preso

O suspeito foi preso durante cumprimento de mandado de prisão temporária pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

“Ele era gerente do tráfico do Morro do Cruzamento, em Vitória, e integrante de a uma organização criminosa que age em diversos bairros, inclusive, no Morro do Macaco, e que tem uma forte ligação com uma organização do Rio de Janeiro”, contou o titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Romualdo Gianordolli.