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Na Capital

'Operação Kreator': gerente do tráfico de morro de Vitória é preso

Suspeito integrava organização criminosa investigada pela Polícia Civil capixaba; prisão ocorreu nesta quarta-feira (14)

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2022 às 21:10
Um homem de 22 anos apontado pela Polícia Civil como gerente do tráfico do Morro do Cruzamento, em Vitória, foi preso na manhã desta quarta-feira (14) no Morro do Macaco, em Tabuazeiro. Ele era um dos alvos da Operação Kreator, que visa organizações criminosas que atuam no Espírito Santo.
O suspeito foi preso durante cumprimento de mandado de prisão temporária pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.
“Ele era gerente do tráfico do Morro do Cruzamento, em Vitória, e integrante de a uma organização criminosa que age em diversos bairros, inclusive, no Morro do Macaco, e que tem uma forte ligação com uma organização do Rio de Janeiro”, contou o titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Romualdo Gianordolli.
O nome do preso não foi divulgado. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
Em novembro deste ano, o DHPP deu início à Operação Kreator nos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra. Durante a ação, quatro pessoas foram presas. Também foram apreendidos dois veículos: uma BMW e o um Ford Fusion, além de 420 pinos de cocaína e uma pistola calibre 380.

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