Acidente entre carretas deixa BR 101 parcialmente interditada em Ibiraçu

Duas carretas se envolveram em um acidente por volta das 18h45 desta quarta-feira (14), no km 216 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Eco 101, concessionária da rodovia, a segunda faixa do trecho, sentido norte, ficou interditada para atendimento da ocorrência, mas foi liberada.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada e uma equipe já está no local. Ainda não há informações sobre feridos e a dinâmica do acidente. Um motorista que passava pelo local registrou um vídeo que mostra o estado das duas carretas após a batida.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência está em andamento, e que recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, estão no local.