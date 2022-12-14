Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte ES

Acidente entre carretas deixa BR 101 parcialmente interditada em Ibiraçu

Segundo a Eco 101, concessionária da rodovia, a segunda faixa do trecho, sentido norte, ficou interditada para atendimento da ocorrência. PRF informou que já foi liberada

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 20:45

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 dez 2022 às 20:45
Duas carretas se envolveram em um acidente por volta das 18h45 desta quarta-feira (14), no km 216 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Eco 101, concessionária da rodovia, a segunda faixa do trecho, sentido norte, ficou interditada para atendimento da ocorrência, mas foi liberada.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada e uma equipe já está no local. Ainda não há informações sobre feridos e a dinâmica do acidente. Um motorista que passava pelo local registrou um vídeo que mostra o estado das duas carretas após a batida.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência está em andamento, e que recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, estão no local.

Veja Também

Caminhão com carga de pneus tomba na BR 101 em Viana

Após 10 dias de interdição, trecho da BR 259 é parcialmente liberado em Colatina

Carro com reboque capota e interdita parcialmente trecho da 2ª Ponte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados