Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Carro com reboque capota e interdita parcialmente trecho da 2ª Ponte

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe foi ao local e identificou que o motorista do veículo sofreu lesões leves. Não há informações sobre a dinâmica do acidente

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 14:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2022 às 14:56
Um acidente envolvendo um carro com um reboque terminou com o veículo capotado em um trecho da 2ª Ponte. Segundo imagens enviadas por leitores de A Gazeta, a ponte está parcialmente interditada no sentido Cariacica-Vitória desde o fim da manhã desta terça-feira (13). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que é responsável pelo trecho, uma equipe foi ao local e identificou que o motorista do carro sofreu lesões leves. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.
Acidente na 2ª Ponte nesta terça-feira (13)
Após capotar, o veículo ficou com as rodas para o ar e ocupou uma das vias na Segunda Ponte Crédito: Leitor A Gazeta
Quem passava pelo local no início da tarde desta terça (13) ainda encontra lentidão no trânsito. Aplicativos que monitoram o trânsito, indicam que a descida da ponte, chegando em Vitória, permanece com engarrafamento horas após o acidente. A Segunda Ponte é uma ligação importante entre Vitória, Cariacica e Vila Velha.
A Polícia Militar informou que não esteve no atendimento da ocorrência, uma vez que o trabalho é de competência da PRF. Apesar de parte da 2ª Ponte estar em Vitória, a prefeitura do município não é a responsável por atendimentos de trânsito. Mesmo assim, a reportagem confirmou que a administração municipal não foi acionada após o acidente. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) também foi procurado e informou que não é responsável por atendimento de ocorrências no trecho.

Veja Também

Carro capota após colisão em avenida com semáforo apagado em Vitória

Ciclista morre após ser atropelado por carro em Alegre

Por que asfalto da Grande Vitória enche de buraco depois da chuva?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente espírito santo Segunda Ponte Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados