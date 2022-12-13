Carro com reboque capota e interdita parcialmente trecho da 2ª Ponte

Um acidente envolvendo um carro com um reboque terminou com o veículo capotado em um trecho da 2ª Ponte. Segundo imagens enviadas por leitores de A Gazeta, a ponte está parcialmente interditada no sentido Cariacica-Vitória desde o fim da manhã desta terça-feira (13). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que é responsável pelo trecho, uma equipe foi ao local e identificou que o motorista do carro sofreu lesões leves. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.
Quem passava pelo local no início da tarde desta terça (13) ainda encontra lentidão no trânsito. Aplicativos que monitoram o trânsito, indicam que a descida da ponte, chegando em Vitória, permanece com engarrafamento horas após o acidente. A Segunda Ponte é uma ligação importante entre Vitória, Cariacica e Vila Velha.
A Polícia Militar informou que não esteve no atendimento da ocorrência, uma vez que o trabalho é de competência da PRF. Apesar de parte da 2ª Ponte estar em Vitória, a prefeitura do município não é a responsável por atendimentos de trânsito. Mesmo assim, a reportagem confirmou que a administração municipal não foi acionada após o acidente. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) também foi procurado e informou que não é responsável por atendimento de ocorrências no trecho.