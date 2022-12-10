Ciclista morre após ser atropelado por carro em Alegre

Um ciclista morreu após ser atropelado por um carro na tarde desta sexta-feira (9), ES-387, no bairro Celina, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. O homem chegou a ser socorrido no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro.
Devido ao forte impacto da batida, havia diversos pedaços da bicicleta espalhados pela rodovia. A PM informou que, quando os militares chegaram ao local, o condutor do veículo havia fugido. Buscas foram realizadas por toda região, mas nem o veículo envolvido nem o motorista foram encontrados.
A investigação foi encaminhada para a Polícia Civil. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares.